Mistério resolvido: como a aliança de Caio Bonfim reapareceu a 500 km de Tóquio

Mais do que um acessório, a joia tem valor simbólico e carrega a história da família

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:00

Caio Bonfim perdeu a aliança durante prova
Caio Bonfim perdeu a aliança durante prova

O enredo da aliança perdida de Caio Bonfim ganhou um desfecho digno de novela internacional. O atleta, que havia deixado escapar o anel durante a conquista histórica do ouro nos 20 km da marcha atlética no Mundial de Tóquio, recebeu de volta a joia em circunstâncias tão improváveis quanto curiosas.

Caio Bonfim e a aliança perdida

Caio Bonfim casou em 2016
Caio Bonfim reencontrou aliança graças a turista
Caio Bonfim perdeu a aliança durante prova
Aos 34 anos, Caio Bonfim se tornou o maior medalhista do Brasil em Mundiais de atletismo, com quatro medalhas, ao conquistar o inédito ouro na prova dos 20km e a prata nos 35km
1 de 4
Caio Bonfim casou em 2016 por Reprodução

Segundo a polícia japonesa, o objeto foi encontrado por um turista estrangeiro que visitava a capital para uma feira de tecnologia. Sem tempo para entregar a peça às autoridades antes de retornar a Osaka, cidade a cerca de 500 km dali, o homem preferiu guardá-la até chegar à estação de trem local, onde fez a devolução.

A partir desse gesto, autoridades acionaram a organização do torneio, que já acompanhava a repercussão do caso no Japão. Dias depois, o anel foi entregue ao campeão mundial, que celebrou a devolução com a esposa, Juliana Bonfim.

Mais do que um acessório, a joia tem valor simbólico. O par de alianças usado pelo casal foi confeccionado a partir do ouro derretido de seis anéis que pertenciam aos pais do atleta, João e Gianetti Sena, casados há mais de 30 anos. “Aquela aliança carrega três décadas da história deles. Por isso a perda gerou tanta aflição”, contou Juliana, nutricionista, em entrevista.

Natural de Sobradinho, no Distrito Federal, Caio treina sob orientação da mãe, ex-atleta e atual técnica, e do pai, responsável pela preparação física. A medalha conquistada no Mundial foi a quarta da carreira em competições globais, feito que o isola como o brasileiro mais vitorioso da história da marcha atlética.

