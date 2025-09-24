Mistério resolvido: como a aliança de Caio Bonfim reapareceu a 500 km de Tóquio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
24 de setembro de 2025
O enredo da aliança perdida de Caio Bonfim ganhou um desfecho digno de novela internacional. O atleta, que havia deixado escapar o anel durante a conquista histórica do ouro nos 20 km da marcha atlética no Mundial de Tóquio, recebeu de volta a joia em circunstâncias tão improváveis quanto curiosas.
Caio Bonfim e a aliança perdida
Segundo a polícia japonesa, o objeto foi encontrado por um turista estrangeiro que visitava a capital para uma feira de tecnologia. Sem tempo para entregar a peça às autoridades antes de retornar a Osaka, cidade a cerca de 500 km dali, o homem preferiu guardá-la até chegar à estação de trem local, onde fez a devolução.
A partir desse gesto, autoridades acionaram a organização do torneio, que já acompanhava a repercussão do caso no Japão. Dias depois, o anel foi entregue ao campeão mundial, que celebrou a devolução com a esposa, Juliana Bonfim.
Mais do que um acessório, a joia tem valor simbólico. O par de alianças usado pelo casal foi confeccionado a partir do ouro derretido de seis anéis que pertenciam aos pais do atleta, João e Gianetti Sena, casados há mais de 30 anos. “Aquela aliança carrega três décadas da história deles. Por isso a perda gerou tanta aflição”, contou Juliana, nutricionista, em entrevista.
Natural de Sobradinho, no Distrito Federal, Caio treina sob orientação da mãe, ex-atleta e atual técnica, e do pai, responsável pela preparação física. A medalha conquistada no Mundial foi a quarta da carreira em competições globais, feito que o isola como o brasileiro mais vitorioso da história da marcha atlética.