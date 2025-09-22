DENÚNCIA

Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico: 'Assédio psicológico'

Influenciadora disse que afastamento do programa desencadeou crises de ansiedade

Elis Freire

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 22:58

Juju Salimeni falou do ocorrido no Podshape Crédito: Reprodução / Youtube

A apresentadora e influenciadora fitness Juju Salimeni fez uma denúncia sobre o diretor do extinto programa Pânico na TV, Alan Rapp enquanto entrevistava Mirella Santos e Wellington Muniz, o Ceará, no Podshape. Juju disse que ele a afastou da atração por tempo indeterminado sem deixar claro quando ela voltaria, ou mesmo se o retorno iria acontecer.

Segundo ela, a situação desencadeou inúmeras crises de ansiedade. “E assim, no meu caso, eu sofri, porque foi ele o responsável pelo meu afastamento do Pânico. É complicado para mim porque aquilo era minha vida. Eu acho que você pode afastar uma pessoa, mas você pode simplesmente falar: ‘olha, você vai ficar um mês fora do ar’. Ele não me falou quanto tempo eu ia, não me deixou seguir a vida. Eu acho que isso é um assédio psicológico, mental, você mexe com a pessoa”, argumentou Juju.

A ex-panicat criticou a postura de Alan com o seu trabalho e a maneira que ele a afastou das telinhas.