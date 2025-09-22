Acesse sua conta
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico: 'Assédio psicológico'

Influenciadora disse que afastamento do programa desencadeou crises de ansiedade

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 22:58

Juju Salimeni falou do ocorrido no Podshape
Juju Salimeni falou do ocorrido no Podshape Crédito: Reprodução / Youtube

A apresentadora e influenciadora fitness Juju Salimeni fez uma denúncia sobre o diretor do extinto programa Pânico na TV, Alan Rapp enquanto entrevistava Mirella Santos e Wellington Muniz, o Ceará, no Podshape. Juju disse que ele a afastou da atração por tempo indeterminado sem deixar claro quando ela voltaria, ou mesmo se o retorno iria acontecer.

Segundo ela, a situação desencadeou inúmeras crises de ansiedade. “E assim, no meu caso, eu sofri, porque foi ele o responsável pelo meu afastamento do Pânico. É complicado para mim porque aquilo era minha vida. Eu acho que você pode afastar uma pessoa, mas você pode simplesmente falar: ‘olha, você vai ficar um mês fora do ar’. Ele não me falou quanto tempo eu ia, não me deixou seguir a vida. Eu acho que isso é um assédio psicológico, mental, você mexe com a pessoa”, argumentou Juju.

Juju Salimeni

Juju Salimeni por Reprodução
Juju Salimeni por Reprodução
Juju Salimeni por Reprodução
Juju Salimeni falou do ocorrido no Podshape por Reprodução / Youtube
Juju Salimeni por Reprodução
1 de 5
Juju Salimeni por Reprodução

A ex-panicat criticou a postura de Alan com o seu trabalho e a maneira que ele a afastou das telinhas.

“Eu acho que poderia simplesmente falar: você não volta mais ou você volta daqui um mês. Isso mexeu muito com a minha cabeça, eu fiquei mal. As minhas crises de ansiedade foram gigantescas por conta disso. Eu perguntava: ‘eu vou nesse domingo?’. Ele dizia: não sei. É tempo indeterminado. Isso não se faz”, ressaltou no podcast que foi ao ar neste domingo (21).

