Maria de Fátima será retirada da lista de suspeitos de matar Odete; entenda

Ex-nora da socialite não deve matar Odete no remake de Manuela Dias

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 22:37

Maria de Fátima (Bella Campos)
Maria de Fátima (Bella Campos)

Ainda no início das investigações da morte de Odete Roitman, Maria de Fátima (Bella Campos) aparecerá entre os suspeitos do crime; mas, o envolvimento da blogueira será descartado pela polícia em "Vale Tudo", na novela das 9. Segundo a Coluna Play, uma cena mostrará que ela não será considerada uma possível culpada. Sendo assim, as chances de Odete não ser morta por MF no remake de Manuela Dias são grandes. 

De acordo com o site Notícias da TV, a vilã será assassinada no capítulo 31 previsto para 6 de outubro. O caso será assumido pelo delegado Mauro (Claudio Jaborandy), que analisará as câmeras do Copacabana Palace, já que a ricaça terá sido morta em um dos quartos do hotel carioca. 

Maria de Fátima em "Vale Tudo"

Na trama, as imagens mostraram o momento em que Odete e César terão voltado para o quarto após usarem a piscina. O bonitão, então, aparece saindo do local sozinho pouco depois. Já Fátima aparecerá subindo as escadas para ir encontrar a ex-sogra e irá embora na sequência.

As câmeras flagrarão ainda no hotel Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero), que serão convocados para depor na delegacia. Porém, a personagem de Bella Campos será a primeira a ser descartada nas investigações. Em uma cena posterior, o delegado olhará o quadro com as fotos dos suspeitos e imagem da jovem já não estará mais ali. 

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

"Vale Tudo" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 21h20.

