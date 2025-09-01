Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Que dia Odete Roitman vai morrer em 'Vale Tudo'? Veja a data

Vilã será assassinada a sangue frio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 05:30

Odete vai pedir amante em casamento
Odete vai pedir amante em casamento Crédito: Reprodução/TV Globo

A pergunta que mobiliza os noveleiros desde março, quando estreou o remake de Vale Tudo na Globo é: afinal, quando Odete Roitman vai morrer? A personagem interpretada por Débora Bloch já ultrapassou o centésimo capítulo com vida, mas a expectativa é que o destino da vilã seja selado ainda em outubro, na penúltima semana da trama.

Odete Roitman - 2025

Odete e César tem primeira noite juntos por Reprodução/TV Globo
Odete e César tem primeira noite juntos por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete Roitman 2025 por Reprodução
1 de 8
Odete e César tem primeira noite juntos por Reprodução/TV Globo

Na versão original, exibida em 1988, Odete, vivida por Beatriz Segall, foi assassinada no capítulo 193, apenas 11 antes do fim da novela. O episódio, exibido na véspera de Natal, em 24 de dezembro, entrou para a história da TV e transformou a pergunta “Quem matou Odete Roitman?” em um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, que renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
César vira amante de Odete e pode matar a ricaça para tentar herdar algum dinheiro por Reprodução / Globo
Celina (Malu Galli) em Vale Tudo por Reprodução
Paolla Oliveira como Heleninha Roitman em Vale Tudo por Reprodução/Globo
1 de 7
Ganancioso, Marco Aurélio pode dar o golpe em Odete e matá-la para assumir posição mais alta na fábrica por Reprodução

Desta vez, a autora Manuela Dias já avisou: Leila, interpretada por Carolina Dieckmann, não será a assassina, diferentemente da trama escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. O desfecho da vilã segue guardado a sete chaves, mas a expectativa é de que o mistério seja revelado apenas nos capítulos finais.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: veja a cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

VÍDEO: veja a cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Imagem - Em reviravolta inédita, Nise ressuscita com ódio e desmascara Odete em ‘Vale Tudo’

Em reviravolta inédita, Nise ressuscita com ódio e desmascara Odete em ‘Vale Tudo’

Imagem - Vale Tudo! Com volta de Leonardo, um dos filhos de Odete morre e outro mata a própria mãe

Vale Tudo! Com volta de Leonardo, um dos filhos de Odete morre e outro mata a própria mãe

Com previsão de 173 capítulos, o remake terá menos episódios que a primeira versão, o que deve adiantar a cena icônica em relação à de 1988. A aposta é que a morte de Odete aconteça na primeira semana de outubro.

O certo é que a expectativa pela cena só aumenta. Se em 1988 o país parou diante da TV para ver Odete cair morta, agora o remake promete repetir o feito, com uma nova resposta para a pergunta que já atravessa gerações: quem vai matar Odete Roitman?

Mais recentes

Imagem - Condomínio proíbe relações sexuais à noite e gera polêmica entre moradores

Condomínio proíbe relações sexuais à noite e gera polêmica entre moradores
Imagem - Manuela Dias reage a polêmicas de ‘Vale Tudo’ e compartilha apoio de fãs: ‘Críticas são inveja’

Manuela Dias reage a polêmicas de ‘Vale Tudo’ e compartilha apoio de fãs: ‘Críticas são inveja’
Imagem - Descubra o superalimento chinês que retarda o envelhecimento e evita a perda de visão

Descubra o superalimento chinês que retarda o envelhecimento e evita a perda de visão

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua