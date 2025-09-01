Que dia Odete Roitman vai morrer em 'Vale Tudo'? Veja a data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 05:30
A pergunta que mobiliza os noveleiros desde março, quando estreou o remake de Vale Tudo na Globo é: afinal, quando Odete Roitman vai morrer? A personagem interpretada por Débora Bloch já ultrapassou o centésimo capítulo com vida, mas a expectativa é que o destino da vilã seja selado ainda em outubro, na penúltima semana da trama.
Odete Roitman - 2025
Na versão original, exibida em 1988, Odete, vivida por Beatriz Segall, foi assassinada no capítulo 193, apenas 11 antes do fim da novela. O episódio, exibido na véspera de Natal, em 24 de dezembro, entrou para a história da TV e transformou a pergunta “Quem matou Odete Roitman?” em um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira.
Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman
Desta vez, a autora Manuela Dias já avisou: Leila, interpretada por Carolina Dieckmann, não será a assassina, diferentemente da trama escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. O desfecho da vilã segue guardado a sete chaves, mas a expectativa é de que o mistério seja revelado apenas nos capítulos finais.
Com previsão de 173 capítulos, o remake terá menos episódios que a primeira versão, o que deve adiantar a cena icônica em relação à de 1988. A aposta é que a morte de Odete aconteça na primeira semana de outubro.
O certo é que a expectativa pela cena só aumenta. Se em 1988 o país parou diante da TV para ver Odete cair morta, agora o remake promete repetir o feito, com uma nova resposta para a pergunta que já atravessa gerações: quem vai matar Odete Roitman?