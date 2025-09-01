NOVELA

Que dia Odete Roitman vai morrer em 'Vale Tudo'? Veja a data

Vilã será assassinada a sangue frio

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 05:30

Odete vai pedir amante em casamento Crédito: Reprodução/TV Globo

A pergunta que mobiliza os noveleiros desde março, quando estreou o remake de Vale Tudo na Globo é: afinal, quando Odete Roitman vai morrer? A personagem interpretada por Débora Bloch já ultrapassou o centésimo capítulo com vida, mas a expectativa é que o destino da vilã seja selado ainda em outubro, na penúltima semana da trama.

Na versão original, exibida em 1988, Odete, vivida por Beatriz Segall, foi assassinada no capítulo 193, apenas 11 antes do fim da novela. O episódio, exibido na véspera de Natal, em 24 de dezembro, entrou para a história da TV e transformou a pergunta “Quem matou Odete Roitman?” em um dos maiores mistérios da teledramaturgia brasileira.

Desta vez, a autora Manuela Dias já avisou: Leila, interpretada por Carolina Dieckmann, não será a assassina, diferentemente da trama escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. O desfecho da vilã segue guardado a sete chaves, mas a expectativa é de que o mistério seja revelado apenas nos capítulos finais.

Com previsão de 173 capítulos, o remake terá menos episódios que a primeira versão, o que deve adiantar a cena icônica em relação à de 1988. A aposta é que a morte de Odete aconteça na primeira semana de outubro.