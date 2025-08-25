Acesse sua conta
VÍDEO: veja a cena da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Em 1988, o Brasil parou em plena véspera de Natal para ver o assassinato da vilã vivida por Beatriz Segall

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 16:23

Vale Tudo
Vale Tudo Crédito: Divulgação

Na noite de 24 de dezembro de 1988, véspera de Natal, o Brasil parou diante da televisão. Era o capítulo 193 de Vale Tudo que ia ao ar, e nele a vilã Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall (1926-2018), seria assassinada. O episódio mobilizou famílias, atrasou ceias e entrou para a história como um dos momentos mais marcantes da teledramaturgia brasileira.

Odete Roitman

A expectativa vinha de semanas. A imprensa já havia antecipado que a personagem morreria na reta final, mas o suspense foi guardado até o fim: o público só descobriu a identidade do assassino em janeiro de 1989, quando foi revelado que Leila (Cássia Kis) puxou o gatilho por engano, pensando atirar em Maria de Fátima (Glória Pires).

Na época, jornais como o Jornal do Brasil avisaram que o capítulo mudaria a rotina dos brasileiros. “A grande vilã da TV morre hoje, antes da ceia. O Brasil vai parar para assistir ao capítulo 193 da novela”, publicou em 24 de dezembro. O texto ainda ironizava que Odete, “como boa perua, resolveu morrer de véspera”.

O jornal O Globo também registrou como a morte da vilã interferiu nas festas de fim de ano. A edição de 25 de dezembro saiu com a manchete “Três tiros atrasam a ceia”, e relatava que o sangue de Odete “se transformou no prato preferido da imensa maioria das famílias que se reuniram para comemorar a data”.

A cena foi tão impactante que atravessou gerações. Hoje, com o remake de Vale Tudo no ar desde março de 2025, a lembrança da primeira versão voltou a ganhar força. Débora Bloch assumiu o papel de Odete Roitman na nova trama escrita por Manuela Dias, que manteve o mistério, mas já adiantou: desta vez, o assassino será outro. Para evitar vazamentos, cinco finais serão gravados.

A cena da morte de Odete Roitman no remake está prevista para ir ao ar na primeira semana de outubro.

