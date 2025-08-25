Acesse sua conta
Fátima flagra César e Odete juntos e se desespera ao descobrir romance em ‘Vale Tudo’ desta segunda (25)

Maria de Fátima se choca ao encontrar o ex-namorado com a ex-sogra em um hotel

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:34

Maria de Fátima se choca ao encontrar o ex-namorado com a ex-sogra
Maria de Fátima se choca ao encontrar o ex-namorado com a ex-sogra Crédito: Reprodução/Instagram

O clima promete esquentar no capítulo desta segunda-feira (25) de “Vale Tudo”. Maria de Fátima (Bella Campos) vai descobrir que César (Cauã Reymond) está vivendo um romance com ninguém menos que Odete Roitman (Debora Bloch), sua ex-sogra. A revelação cai como uma bomba e promete virar a trama de cabeça para baixo.

A desconfiança começa quando Poliana (Matheus Nachtergaele) comenta sobre a aproximação de César e Odete. Curiosa e desconfiada, Fátima decide ir até o hotel e acaba flagrando os dois juntos. Incrédula, ela se desespera ao ouvir César afirmar que está feliz ao lado de Odete.

“Você está feliz com ela?”, questiona Fátima, em choque, ao ver a cena. Sem se intimidar, César responde que sim, reforçando o envolvimento inesperado. Odete, por sua vez, deixa claro seus sentimentos: “Eu amo o César”, dispara, sem medo das consequências.

Enquanto isso, o capítulo também traz outras reviravoltas. Raquel (personagem de Carolina Dieckmann) mostra disposição em sua recuperação e recebe ajuda de Poliana, Gilda e Pascoal para vender sanduíches na praia. Já Leila tenta se desculpar com Cecília e Laís após o vexame da festa organizada por Marco Aurélio para Sarita.

Humilhada ao tentar chantagear Marco Aurélio, Maria de Fátima ainda enfrenta mais um golpe: Odete não se intimida com suas ameaças. A situação se complica de vez quando ela revela toda a verdade a Afonso, deixando-o em choque ao saber do romance entre César e Odete.

