Descubra qual é o batom de Odete Roitman em Vale Tudo e suas versões nacionais mais baratas

Tom sofisticado da personagem virou objeto de desejo, mas dá para copiar o visual com opções mais acessíveis

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 15:00

Odete Roitman (Debora Bloch) em
Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

O visual elegante e imponente de Odete Roitman (Débora Bloch) na novela "Vale Tudo", não se destaca apenas pelos looks marcantes da personagem. Um dos itens usados pela dona da TCA que mais chama atenção do público é seu batom sofisticado: o Lip Power Longwear Satin na cor 103, da Giorgio Armani.

Com um tom entre o nude coral e o rosado suave e acabamento luminoso, ele combina perfeitamente com o ar refinado e autoritário da personagem. Não à toa, rapidamente virou objeto de desejo de quem acompanha a trama das 21h da Globo. Mas o valor é um tanto quanto salgado: no site da grife, ele está à venda por 48 dólares (cerca de R$ 255). Por aqui, dá para achar no Mercado Livre por R$ 283.

Batom de Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo"

Lip Power Longwear Satin, cor 103, da Giorgio Armani por Divulgação
Batom de Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" por Reprodução @closetdaodeteroitman
Velvet Honey – Contém1g por Divulgação
Batom CC Hidratante FPS 25 Nude 2c Una – Natura por Divulgação
Batom Cremoso Rosa Cashmere Make B. – O Boticário por Divulgação
Batom Stick Semi-mate Volumão Rosa Rosadolê – Quem Disse, Berenice? por Divulgação
1 de 6
Lip Power Longwear Satin, cor 103, da Giorgio Armani por Divulgação

A boa notícia é que dá para conquistar um visual parecido gastando bem menos. Selecionamos quatro opções nacionais que entregam um efeito similar ao batom de Odete Roitman, com preços mais acessíveis.

Alternativas nacionais ao batom de Odete Roitman

  • Batom CC Hidratante FPS 25 Nude 2c, da Natura (R$ 62,90 no site da Natura) - Com textura cremosa e hidratante, oferece cor suave e proteção solar.
  • Batom Cremoso Rosa Cashmere, de O Boticário (R$ 59,90 no site de O Boticário) - Um tom rosado elegante e discreto, perfeito para o dia a dia.
  • Velvet Honey, da Contém1g (R$ 48,90 na Amazon) - Um nude coral com acabamento matte sofisticado.
  • Batom Stick Semi-mate Volumão Rosa Rosadolê, da Quem Disse, Berenice? (R$ 37,90 no site da Quem Disse, Berenice?) - Rosa suave com acabamento semi-mate, moderno e confortável.

