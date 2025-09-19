Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em reviravolta polêmica, Odete Roitman pode ter final trocado com outro personagem

Vilã pode sair ilesa no desfecho de "Vale Tudo"; entenda

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 11:42

Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo'
Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Crédito: TV Globo/Divulgação

O desfecho de Odete Roitman (Débora Bloch) no remake de "Vale Tudo" pode ser bem diferente do que aconteceu na versão original da novela. Uma das possibilidades é que o destino da ricaça passe por uma reviravolta polêmica e tenha o final 'trocado' com o de outro personagem.

Segundo o site Notícias da TV, a dona da TCA pode forjar sua morte. Nos bastidores da Globo, circula a informação de que ela pode surgir viva no último capítulo, debochando do público e repetindo, com uma variação, o final clássico de Marco Aurélio (então interpretado por Reginaldo Faria) na versão de 1988. 

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo
Marco Aurélio vai levar um tiro e desconfiará que Odete estará por trás do atentado por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, já que a ricaça renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
Celina foi usada diversas vezes por Odete por Reprodução
Heleninha Roitman pode matar a mãe após a ricaça ter feito a filha acreditar que matou o irmão gêmeo, Leonardo por Reprodução/Globo
1 de 7
César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo

A cena do crime vai ao ar em 6 de outubro. Odete será baleada no quarto de hotel onde vive com César (Cauã Reymond) no Copacabana Palace. O corpo da empresária vai deixar o local em uma maca rumo ao IML (Instituto Médico Legal), enquanto a arma do crime será encontrada e passará por análise.

O laudo técnico vai mostrar impressões digitais de Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira), colocando as duas como as principais suspeitas. Mas César e Marco Aurélio (Alexandre Nero) também vão estar na mira da investigação.

Para reforçar a ideia da morte da ricaça, o enterro de Odete está previsto para ser exibido no dia 8 de outubro, com caixão e túmulo. A sequência vai mostrar personagens da trama enlutados, para dar veracidade ao assassinato.

Erros em Vale Tudo

Em erro bizarro, Afonso aparece com três mãos por Reprodução/TV Globo
Fátima (Bella Campos) gravou vídeo na vertical para os seguidores por Reprodução
Vídeo apareceu na horizontal por Reprodução
César (Cauã Reymond) apareceu conversando com a capinha do celular vazia por Reprodução
'Site de notícias' era um PDF por Reprodução
Imagens dos bastidores de outro programa do Grupo Globo 'invadiram' a novela por Reprodução
Raquel (Taís Araujo) joga crisântemos brancos no caixão por Reprodução
Flores viram 'magicamente' uma única rosa branca por Reprodução
Copo de Odete Roitman (Debora Bloch) virou uma xícara por Reprodução
César (Cauã Reymond) foi seguido por mulher em cena por Reprodução
1 de 10
Em erro bizarro, Afonso aparece com três mãos por Reprodução/TV Globo

A revelação oficial sobre o autor dos disparos ficará para o último capítulo, que será exibido em 17 de outubro. A possibilidade é que a dona da TCA apareça viva na cena final, em uma sequência semelhante a de Marco Aurélio na versão original. Na época, o personagem vivido por Reginaldo Faria aparecia dando uma "banana" para o Brasil enquanto fugia do país com Leila, personagem de Cassia Kis - e a então assassina de Odete Roitman.

Caso esse plano seja confirmado, Marco Aurélio é quem vai pagar o pato e ser o sacrificado no lugar da vilã, invertendo o desfecho clássico de 1988.

Leia mais

Imagem - Álvaro se pronuncia sobre beijo em Lucas Leto durante noitada da 'Dança dos Famosos'

Álvaro se pronuncia sobre beijo em Lucas Leto durante noitada da 'Dança dos Famosos'

Imagem - ‘A Fazenda 17’: Seis peões garantem imunidade e VAR desmascara peoa

‘A Fazenda 17’: Seis peões garantem imunidade e VAR desmascara peoa

Imagem - Eliana deixa o 'Saia Justa' para ocupar espaço de Luciano Huck no domingo da Globo

Eliana deixa o 'Saia Justa' para ocupar espaço de Luciano Huck no domingo da Globo

Mais recentes

Imagem - Lucas Leto abre o jogo sobre relação com Alvaro após flagra de beijos

Lucas Leto abre o jogo sobre relação com Alvaro após flagra de beijos
Imagem - Nasce Bento, primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho; confira detalhes

Nasce Bento, primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho; confira detalhes
Imagem - Dívida de pensão pode mandar famoso para a cadeia; saiba quem

Dívida de pensão pode mandar famoso para a cadeia; saiba quem

MAIS LIDAS

Imagem - Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados
01

Corpos de quatro amigos desaparecidos após cobrar dívida de R$ 255 mil são encontrados

Imagem - Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades
02

Metrô Bahia abre inscrições para vagas de emprego e estágio; confira oportunidades

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
04

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação