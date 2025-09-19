TELEVISÃO

Em reviravolta polêmica, Odete Roitman pode ter final trocado com outro personagem

Vilã pode sair ilesa no desfecho de "Vale Tudo"; entenda

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 11:42

Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Crédito: TV Globo/Divulgação

O desfecho de Odete Roitman (Débora Bloch) no remake de "Vale Tudo" pode ser bem diferente do que aconteceu na versão original da novela. Uma das possibilidades é que o destino da ricaça passe por uma reviravolta polêmica e tenha o final 'trocado' com o de outro personagem.

Segundo o site Notícias da TV, a dona da TCA pode forjar sua morte. Nos bastidores da Globo, circula a informação de que ela pode surgir viva no último capítulo, debochando do público e repetindo, com uma variação, o final clássico de Marco Aurélio (então interpretado por Reginaldo Faria) na versão de 1988.

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman 1 de 7

A cena do crime vai ao ar em 6 de outubro. Odete será baleada no quarto de hotel onde vive com César (Cauã Reymond) no Copacabana Palace. O corpo da empresária vai deixar o local em uma maca rumo ao IML (Instituto Médico Legal), enquanto a arma do crime será encontrada e passará por análise.

O laudo técnico vai mostrar impressões digitais de Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira), colocando as duas como as principais suspeitas. Mas César e Marco Aurélio (Alexandre Nero) também vão estar na mira da investigação.

Para reforçar a ideia da morte da ricaça, o enterro de Odete está previsto para ser exibido no dia 8 de outubro, com caixão e túmulo. A sequência vai mostrar personagens da trama enlutados, para dar veracidade ao assassinato.

Erros em Vale Tudo 1 de 10

A revelação oficial sobre o autor dos disparos ficará para o último capítulo, que será exibido em 17 de outubro. A possibilidade é que a dona da TCA apareça viva na cena final, em uma sequência semelhante a de Marco Aurélio na versão original. Na época, o personagem vivido por Reginaldo Faria aparecia dando uma "banana" para o Brasil enquanto fugia do país com Leila, personagem de Cassia Kis - e a então assassina de Odete Roitman.