NOVO CASAL?

Álvaro se pronuncia sobre beijo em Lucas Leto durante noitada da 'Dança dos Famosos'

Elenco se reuniu em um quiosque no Rio de Janeiro, e noite teve clima de romance e diversão

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 11:00

Lucas Leto e Álvaro se beijam em noite animada com elenco do Dança Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Álvaro quebrou o silêncio após ter sido flagrado aos beijos com Lucas Leto, seu parceiro na temporada da "Dança dos Famosos". Os dois foram fotografados em clima de romance durante um 'rolê' com outros participantes do quadro do "Domingão com Huck" em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Menina, que cachaça foi essa. Pelo amor de Deus! Acordei toda me tremendo. Que isso, gente! O pior é que me lembro de tudo", disse Álvaro, em postagem no stories do Instagram.

Elenco da "Dança dos Famosos 2025" 1 de 16

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima também marcaram presença no encontro e foram vistos agarradinhos. Segundo o paparazzo no local, os dois deixaram o rolê no mesmo carro em direção ao hotel onde estão hospedados.