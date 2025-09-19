TELEVISÃO

Record usa novelas turcas como arma contra estreia da Globo

Emissora programou a exibição de 'Mãe' (2016) para atrapalhar a vida de 'Três Graças'

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:18

Cansu Dere (Zeynep) e Beren Gökyıldız (Melek) são as protagonistas de Mãe, próxima novela da Record Crédito: Star TV/Divulgação

A Record quer usar as novelas turcas como 'arma' diante da Globo. Depois do sucesso de "Força de Mulher" (2017), exibida entre o fim de julho de 2024 e o início de julho de 2025, a emissora programou mais uma estreia em sua programação: "Mãe" (2016) vai substituir a bíblica "A Vida de Jó" na faixa das 21h a partir de 13 de outubro.

As informações são do site Notícias da TV. Segundo o portal, a data foi escolhida a dedo, com o objetivo de atrapalhar a vida de "Três Graças" na Globo. A trama será a substituta de "Vale Tudo" e marca a volta do autor Aguinaldo Silva à emissora. A estreia está prevista para 20 de outubro.

A missão da Record é fazer com que o público que abandonou o remake do folhetim de 1988 se encante pela produção turca e não volte para a Globo no início de uma nova novela. A direção estava dividida entre três novelas turcas diferentes: além de "Mãe", também foram adquiridas "Iludida" (2020) e "Um Milagre" (2019). Caso a audiência da escolhida da vez seja positiva, as duas conterrâneas devem ser exibidas em sequência.