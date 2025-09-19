Mãe de Bernardo Cacella relembra briga com Hytalo Santos após tatuagem do filho: 'Fui a louca'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
19 de setembro de 2025
No Pod Isso, Karen?, apresentado por Karen Lopes, Daniela Cacella, mãe de Bernardo Cacella, de 17 anos, abriu o jogo sobre a confusão envolvendo Hytalo Santos e a tatuagem feita pelo filho com o nome de Kamylinha Santos. A polêmica, que tomou conta das redes sociais, foi relembrada durante a entrevista exibida nesta quinta-feira (18).
Daniela Cacella
Daniela admitiu ter perdido a calma na época e afirmou: “Fui eu, a louca, desequilibrada, né? Hoje, eu bato palma pro Felca porque ele conseguiu. Mas ele foi a fundo, coisas que eu nunca sonhei que poderiam acontecer. O que me incomodou foi tirar a minha autoridade”. Ela contou ainda que o adolescente cedeu à pressão de Hytalo e Kamylinha, ressaltando que, legalmente, tatuar um adolescente sem autorização dos responsáveis configura lesão corporal grave, segundo o TJ/SP.
Durante o relato, Daniela detalhou momentos da viagem aos Estados Unidos e a reação ao descobrir a tatuagem: “A hora que ele apareceu com uma tatuagem, exatamente aqui onde tenho essa flor, que era o nome do meu ex-marido, e ele fez a mesma coisa. Eu expliquei pra ele: ‘Você vai botar e vai enterrar’”.