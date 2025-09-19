Acesse sua conta
Mãe de Bernardo Cacella relembra briga com Hytalo Santos após tatuagem do filho: 'Fui a louca'

Daniela Cacella comenta pressão de Hytalo e Kamylinha Santos para que o adolescente tatuasse o nome da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09:51

Mãe de Bernard relembra confusão após tatuagem feita sob pressão de Hytalo
Mãe de Bernard relembra confusão após tatuagem feita sob pressão de Hytalo Crédito: Reprodução/YouTube

No Pod Isso, Karen?, apresentado por Karen Lopes, Daniela Cacella, mãe de Bernardo Cacella, de 17 anos, abriu o jogo sobre a confusão envolvendo Hytalo Santos e a tatuagem feita pelo filho com o nome de Kamylinha Santos. A polêmica, que tomou conta das redes sociais, foi relembrada durante a entrevista exibida nesta quinta-feira (18).

Daniela Cacella

Daniela Cacella e Bernardo Cacella  por Reprodução/Instagram
Daniela Cacella e a família por Reprodução/Instagram
Daniela Cacella e os filhos por Reprodução/Instagram
Daniela Cacella por Reprodução/Instagram
Daniela Cacella por Reprodução/Instagram
Daniela Cacella por Reprodução/Instagram
Daniela Cacella por Reprodução/Instagram
Daniela Cacella por Reprodução/Instagram
1 de 8
Daniela Cacella e Bernardo Cacella  por Reprodução/Instagram

Daniela admitiu ter perdido a calma na época e afirmou: “Fui eu, a louca, desequilibrada, né? Hoje, eu bato palma pro Felca porque ele conseguiu. Mas ele foi a fundo, coisas que eu nunca sonhei que poderiam acontecer. O que me incomodou foi tirar a minha autoridade”. Ela contou ainda que o adolescente cedeu à pressão de Hytalo e Kamylinha, ressaltando que, legalmente, tatuar um adolescente sem autorização dos responsáveis configura lesão corporal grave, segundo o TJ/SP.

Durante o relato, Daniela detalhou momentos da viagem aos Estados Unidos e a reação ao descobrir a tatuagem: “A hora que ele apareceu com uma tatuagem, exatamente aqui onde tenho essa flor, que era o nome do meu ex-marido, e ele fez a mesma coisa. Eu expliquei pra ele: ‘Você vai botar e vai enterrar’”.

