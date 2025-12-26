Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo muda o jogo e finalmente atende os desejos antigos de 4 signos em 2026

Um ano de viradas concretas, crescimento pessoal e sonhos alcançados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 05:00

Signos e recado do universo
Signos e recado do universo Crédito: Imagem gerada por IA

2026 chega como um ano de grandes viradas e recompensas claras. Para alguns signos, aquilo que foi pedido em silêncio, trabalhado com paciência e sustentado com esperança finalmente encontra resposta. Este é um período em que portas se abrem, caminhos se alinham e a sensação de estar no lugar certo, na hora certa, se torna real. Para quatro signos, o próximo ano marca o momento em que desejos antigos deixam de ser promessas distantes e passam a se manifestar de forma concreta. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cada signo vai receber um presente único e poderoso do universo em 2026

Cada signo vai receber um presente único e poderoso do universo em 2026

Imagem - Do caos à abundância: 5 signos que vão sentir o bolso crescer e ficar ricos em 2026

Do caos à abundância: 5 signos que vão sentir o bolso crescer e ficar ricos em 2026

Imagem - Esses 4 signos serão os verdadeiros protagonistas de 2026

Esses 4 signos serão os verdadeiros protagonistas de 2026

Câncer: O que antes parecia distante começa a se materializar

Câncer, 2026 traz um crescimento visível na sua vida pessoal, emocional e material. Você entra em um ciclo de mais confiança, reconhecimento e valorização, tanto no trabalho quanto nas relações. O que você construiu aos poucos começa a dar retorno, especialmente em termos de estabilidade e autoestima. Ao longo do ano, surgem oportunidades que fortalecem sua segurança financeira e emocional, fazendo você perceber que está exatamente onde deveria estar.

Dica cósmica: Confie no seu valor e não minimize suas conquistas; elas são merecidas.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Leão: Um ano de expansão, visibilidade e realização pessoal

Leão, 2026 marca um retorno forte da sua autoconfiança e do seu brilho pessoal. Você se sente mais visto, mais reconhecido e mais seguro para ir atrás do que deseja. Novas conexões, oportunidades importantes e experiências marcantes surgem ao longo do ano, ampliando seus horizontes. Projetos pessoais, vida social e até questões do coração ganham força, trazendo a sensação de que tudo está finalmente fluindo a seu favor.

Dica cósmica: Aproveite as oportunidades, mas escolha com consciência onde quer investir sua energia.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Gêmeos: Libertação, mudanças desejadas e novos caminhos

Gêmeos, 2026 é o ano em que você finalmente se desprende do que vinha limitando seu crescimento. Decisões importantes ganham clareza, e você encontra coragem para mudar o que já não fazia sentido. Novos projetos, contatos e ideias surgem, abrindo espaço para uma versão mais autêntica de você. É um período de expansão mental, novas experiências e conquistas que refletem escolhas feitas com mais maturidade.

Dica cósmica: Confie nas mudanças, elas estão abrindo espaço para algo muito maior.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Sagitário: Amor, crescimento e uma nova visão de futuro

Sagitário, 2026 traz encontros marcantes e avanços importantes tanto na vida pessoal quanto nos planos de longo prazo. Relações se aprofundam, projetos ganham estrutura e você passa a enxergar o futuro com mais otimismo e clareza. A sensação é de estar evoluindo emocionalmente, ampliando sua visão de mundo e se conectando com pessoas e experiências que realmente fazem sentido para você.

Dica cósmica: Leve seus sonhos a sério; eles estão mais próximos do que você imagina.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Tags:

Signo Câncer Gêmeos Leão Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - É pra ver ou pra comer? Pavê brasileiro entra na lista das melhores sobremesas do mundo

É pra ver ou pra comer? Pavê brasileiro entra na lista das melhores sobremesas do mundo
Imagem - Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

Transformação total: Áries terá mudanças importantes em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro
Imagem - Carta O Imperador impõe ordem e foco aos signos nesta sexta (26 de dezembro)

Carta O Imperador impõe ordem e foco aos signos nesta sexta (26 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito
01

Léo Santana retorna ao bairro onde cresceu e faz show gratuito

Imagem - Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'
02

Mãe de rapaz que roubou casal no mar diz que filho escolheu 'vida do crime'

Imagem - Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica
03

Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde