CADÊ A PROTAGONISTA?

3 tramas icônicas de Raquel em 'Vale Tudo' que sumiram no remake e apagaram Taís Araújo

Sem cenas decisivas da versão original, a protagonista perdeu espaço na reta final da novela das nove

Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 06:44

Raquel (Taís Araújo) perdeu espaço na reta final da novela Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

A reta final do remake de Vale Tudo trouxe uma ausência sentida pelo público: Raquel, vivida por Taís Araújo, perdeu protagonismo e aparece cada vez menos na trama. Enquanto a história se concentra no embate entre Odete Roitman (Débora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero), a heroína parece sem função.

Na versão de 1988, Regina Duarte manteve o brilho de Raquel até o último capítulo. Já no remake, cenas importantes que marcariam a personagem foram cortadas, diminuindo o impacto da trajetória da empresária.

Confira três momentos inesquecíveis da original que ficaram de fora da nova versão:

Romance secreto com Ivan

No folhetim de Gilberto Braga, Raquel mantinha uma relação com Ivan (Antonio Fagundes) para impedir que ele fosse preso após armações de Odete. No remake, essa trama foi descartada quando Heleninha (Paolla Oliveira) assinou rapidamente os papéis do divórcio.

A revelação sobre o acidente de Leonardo

Um dos grandes ápices da novela original foi quando Raquel revelou a Heleninha (Renata Sorrah) que a própria mãe era responsável pelo acidente de Leonardo. A cena, repleta de emoção e tensão, não existirá no remake, em vez disso, Maria de Fátima (Bella Campos), Ana Clara (Samantha Jones) e Mário Sérgio (Thomás Aquino) assumirão esse núcleo.

Raquel enfrenta Odete em cena tensa de 'Vale Tudo' 1 de 5

A luta para recuperar o neto

No final da versão de 1988, Raquel enfrentou Maria de Fátima para resgatar o neto entregue ilegalmente para adoção em troca de dinheiro. A heroína recuperou o bebê no aeroporto em uma das cenas mais emocionantes da TV. No remake, até agora não há sinais de que Manuela Dias vá incluir essa história.