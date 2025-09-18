Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Abel retorna para assombrar Jaques em 'Dona de Mim'

Suposto morto, vilão volta à trama da TV Globo e confronta personagem de Marcello Novaes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:05

Abel diz que Jacques não é mais seu irmão
Abel e Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

Em ‘Dona de Mim’, novela da TV Globo, Abel (Tony Ramos) surpreenderá ao voltar para aterrorizar Jaques (Marcello Novaes), que acreditava que o vilão havia morrido em um acidente. A aparição acontece após Jaques tratar a mãe, Rosa (Suely Franco), com crueldade, e o fantasma surge para dar uma lição de moral.

“A inveja é irmã do orgulho, vive da luz alheia e morre quando não há brilho que a cegue ou que a incendeie”, diz a assombração, citando Machado de Assis. Chocado, Jaques rebate: “Eu nunca tive inveja de você!”, mas Abel insiste: “Será?”.

Abel e Jacques em "Dona de Mim"

Abel diz que Jacques não é mais seu irmão por Reprodução / Globo
Abel será morto com plano do irmão por Reprodução
Abel morrerá por Reprodução
Abel deixará Soia órfã por Reprodução
Abel vai costurar novamente todas as roupas sabotadas do desfile por Reprodução / Redes Sociais
Abel vai costurar novamente todas as roupas sabotadas do desfile por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em festa de 60 anos da Boaz por Reprodução / TV Globo
Grave acidente de Abel em 'Dona de Mim' vai ao ar nesta semana por Reprodução / TV Globo
Ricardo e Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques levará rasteira de aliado por Reprodução / TV Globo
Jacques em 'Dona de Mim' por Reprodução / TV Globo
Jacques em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques dá colar de esmeraldas para Patrícia por Reprodução / TV Globo
1 de 14
Abel diz que Jacques não é mais seu irmão por Reprodução / Globo

Segundo o Notícias da TV, o personagem não aparecerá apenas para Jaques. Nas próximas semanas, o público acompanhará o reencontro de Abel com Sofia (Elis Cabral), com direito a abraço e momentos de tranquilidade.

Na trama, Abel morreu após Jaques sabotar os freios do carro, mas mesmo com a polícia investigando, o vilão segue solto e continua tramando suas ações.

Leia mais

Imagem - Queridinho de ‘A Fazenda’, Dudu Camargo já foi acusado de assediar menor com prints polêmicos

Queridinho de ‘A Fazenda’, Dudu Camargo já foi acusado de assediar menor com prints polêmicos

Imagem - Eliana pode assumir apresentação do BBB após gravação de piloto na Globo

Eliana pode assumir apresentação do BBB após gravação de piloto na Globo

Imagem - A um mês do fim, Globo descarta roteiro de Manuela Dias e veta Fátima como assassina em ‘Vale Tudo’

A um mês do fim, Globo descarta roteiro de Manuela Dias e veta Fátima como assassina em ‘Vale Tudo’

Mais recentes

Imagem - Sono profundo faz uma 'faxina' no cérebro e pode reduzir risco de Alzheimer

Sono profundo faz uma 'faxina' no cérebro e pode reduzir risco de Alzheimer
Imagem - Vale Tudo cria personagem inédito para prejudicar Maria de Fátima; veja detalhes

Vale Tudo cria personagem inédito para prejudicar Maria de Fátima; veja detalhes
Imagem - Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana

Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
01

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana
03

Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana

Imagem - Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”
04

Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”