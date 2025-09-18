NÃO MORREU?

Abel retorna para assombrar Jaques em 'Dona de Mim'

Suposto morto, vilão volta à trama da TV Globo e confronta personagem de Marcello Novaes

Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:05

Abel e Jacques em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução / Globo

Em ‘Dona de Mim’, novela da TV Globo, Abel (Tony Ramos) surpreenderá ao voltar para aterrorizar Jaques (Marcello Novaes), que acreditava que o vilão havia morrido em um acidente. A aparição acontece após Jaques tratar a mãe, Rosa (Suely Franco), com crueldade, e o fantasma surge para dar uma lição de moral.

“A inveja é irmã do orgulho, vive da luz alheia e morre quando não há brilho que a cegue ou que a incendeie”, diz a assombração, citando Machado de Assis. Chocado, Jaques rebate: “Eu nunca tive inveja de você!”, mas Abel insiste: “Será?”.

Abel e Jacques em "Dona de Mim" 1 de 14

Segundo o Notícias da TV, o personagem não aparecerá apenas para Jaques. Nas próximas semanas, o público acompanhará o reencontro de Abel com Sofia (Elis Cabral), com direito a abraço e momentos de tranquilidade.