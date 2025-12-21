MÚSICA

Ivete, Daniela e Brown, famosos na plateia e sucessos no palco: como foi o último show de Gilberto Gil com a turnê Tempo Rei em Salvador

Baiano se apresentou na noite de sábado (20), na Arena Fonte Nova

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 07:51

Gilberto Gil Crédito: Reprodução/Instagram

O último show da turnê "Tempo Rei" em Salvador foi repleto de surpresas, famosos e emoção. Gilberto Gil encerrou a maratona de shows em 2025 em grande estilo, com a apresentação no sábado (20), na Arena Fonte Nova. O espetáculo teve participações surpresas de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Daniela Mercury, além de contar com nomes como Wagner Moura, Regina Casé, Margareth Menezes e Alex Atala na plateia.

"Continuarei com vocês até o fim da vida. E se for o caso de haver vida depois, continuarei com vocês, seja lá onde for, onde quer que eu esteja", afirmou Gil, após ouvir os fãs gritando "eu te amo".

Show de Gilberto Gil 1 de 18

Durante a turnê, que percorreu diversas cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e Belém, o artista baiano entoou um repertório de sucesso. E não foi diferente em Salvador. O show começou por volta das 20h30, com "Palco". Em seguida, vieram clássicos como "Refazenda" e "Tempo Rei", canção que dá nome a turnê.

A primeira convidada foi Ivete Sangalo, que apresentou com o anfitrião a música "Vamos Fugir". Rolou até selinho em Gil ao fim da apresentação. "Isso é um amor de uma vida. Estou com você sempre. Te amo!", disse Veveta antes de sair do palco.

A segunda surpresa da noite foi Carlinhos Brown, que fez um dueto em "Nos Barracos da Cidade". Já no fim do espetáculo, foi a vez de Daniela Mercury subir ao palco e cantar "Toda Menina Baiana", enquanto Brown e Ivete dividiam a percussão.

Outro momento especial aconteceu ao som de "Drão". Assim como nos outros shows, enquanto Gil entoava a música, fotos da infância de Preta Gil eram exibidas no telão. A morte da cantora, em decorrência de um câncer colorretal, completou cinco meses no último sábado (20). Vale lembrar que a canção em questão foi feita em homenagem a Sandra Gadelha, mãe de Preta.