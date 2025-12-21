Acesse sua conta
Carta O Carro acelera decisões e coloca os signos em movimento neste domingo (21 de dezembro)

Tarot indica avanço, foco e conquistas para quem assume o controle do próprio caminho

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A carta O Carro rege a energia deste domingo e traz um impulso poderoso de ação e direção. O tarot mostra que o dia favorece atitudes firmes, decisões rápidas e a superação de obstáculos que vinham travando planos recentes. Quando há clareza de objetivo, o avanço acontece.

Mesmo sendo um domingo, a vibração é produtiva e dinâmica. A leitura aponta que este é um bom momento para destravar pendências, tomar iniciativas e sair da estagnação. A chave está em manter o foco, evitar dispersões e conduzir as situações com confiança e determinação.

Entre os signos, o movimento é evidente. Áries acelera projetos e não olha para trás. Touro segue com constância e segurança. Gêmeos resolve assuntos pendentes. Câncer ganha mais confiança para agir. Leão assume a liderança naturalmente. Virgem organiza metas e estratégias. Libra toma o controle de decisões importantes. Escorpião avança emocionalmente. Sagitário se permite seguir novos rumos. Capricórnio conquista espaço com esforço. Aquário rompe limites autoimpostos. Peixes se movimenta guiado pela fé e pela intuição.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

