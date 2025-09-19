FAMOSOS

Esposa 51 anos mais jovem diz que 'outros homens se tornaram invisíveis' após conhecer Amado Batista

Calita Franciele deu detalhes sobre o relacionamento com o cantor

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09:58

Amado Batista e Calita Crédito: Reprodução

Calita Franciele, de 23 anos, deu detalhes sobre os primeiros meses de casamento com o cantor Amado Batista, de 74. A Miss Universo Mato Grosso 2024 abriu o coração e falou sobre a adaptação à vida de esposa de uma figura pública.

A modelo garante ver como "motivo de orgulho" ser reconhecida como "a esposa do Amado". "Porém, devemos ser quem somos, independentemente de quem estamos", refletiu, em entrevista à revista Quem. "Felizmente, novas portas se abriram e a valorização aumentou [desde o casamento], então escolhi lidar da melhor forma, trabalhando e realizando sonhos", explicou.

A Miss disse que é uma esposa "carinhosa, honesta, fiel, parceira e que tenta sempre cuidar dele da melhor forma possível", assim como ele faz com ela. A influenciadora também relembrou o momento em que soube que a relação era fruto de um amor verdadeiro: "Quando eu já não queria mais sair do lado dele e todos os outros homens começaram a se tornar invisíveis aos meus olhos".

Questionada sobre o que tem sido mais especial nessa fase de recém-casados, Calita respondeu: "não tem nada melhor do que estar ao lado de quem amamos descobrindo um mundo novo".