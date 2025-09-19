Acesse sua conta
O que aconteceu com Fernanda Vasconcellos? Atriz reaparece após quase 10 anos afastada das novelas

Artista vai interpretar Samira em 'Três Graças', próxima trama das 21h da Globo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:47

Fernanda Vasconcellos Crédito: Reprodução/Instagram

Após quase uma década afastada, Fernanda Vasconcellos enfim retornará às novelas da Globo. A atriz foi escalada para viver Samira em "Três Graças", próxima trama das 21h, que estreará no dia 20 de outubro. A personagem será uma das vilãs do folhetim.

"O maior desafio são as contradições da Samira. À primeira vista, ela é uma mulher séria e competente, mas esconde uma atividade paralela. É cínica e dissimulada", adiantou a artista ao jornal Extra.

Samira é a chef de cozinha da fundação dirigida pelo vilão Santiago Ferette (Murilo Benício). Para o papel, a atriz adotou um corte de cabelo curtinho.

Fernanda era uma das atrizes mais queridinhas de sua geração, com papéis de destaque em novelas como "Páginas da Vida" (2006), "A Vida da Gente" (2011) e Sangue Bom (2013). Mas está longe dos folhetins desde "Haja Coração" (2016).

Ao longo desse tempo, a artista fez séries como "3%" e "Coisa Mais Linda", ambas da Netflix, e se dedicou à maternidade. Ela é mãe de Romeo, de 3 anos, fruto do casamento com o ator Cássio Reis. Fernanda disse ter recebido o convite para "Três Graças" como "uma grata surpresa".

"Agora, com as gravações em andamento, tenho o prazer em dizer que continuo com esse sentimento, porque eu gosto de atuar. É a volta ao meu mundo profissional", comemorou.

