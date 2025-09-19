Por que o casamento de R$ 20 milhões de Hulk e Camila Ângelo foi parar na Justiça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:53
Hulk saiu vitorioso em um processo judicial movido por uma vizinha, que alegava ter sofrido transtornos durante os preparativos e a festa de casamento dele com a médica Camila Ângelo, realizada em janeiro, na orla de João Pessoa. A mulher relatou poeira, fumaça, odor de combustível e barulho intenso, que teriam causado problemas respiratórios em familiares e até a saída forçada dela de casa no dia do evento.
A Justiça, no entanto, entendeu que as acusações não foram comprovadas. Segundo a juíza responsável, não houve provas materiais ou testemunhais que confirmassem os relatos. Até mesmo os vídeos e e-mails apresentados pela vizinha foram rejeitados como evidência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente confirmou que o evento tinha autorização e monitoramento do som.
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo
A festa em João Pessoa, orçada em R$ 20 milhões e produzida por Jaeder Barreto, contou com mais de 500 profissionais, decoração luxuosa e shows de Wesley Safadão, Xanddy, César Menotti e Fabiano, além do grupo Sorriso Maroto. Entre os convidados estavam David Brazil, Luan Estilizado e Renan da Resenha. A vizinha ainda pode recorrer da decisão.