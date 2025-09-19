Acesse sua conta
Por que o casamento de R$ 20 milhões de Hulk e Camila Ângelo foi parar na Justiça

Jogador vence na Justiça vizinha que reclamou de barulho e transtornos em seu casamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:53

Hulk vence vizinha na Justiça por polêmica em casamento milionário
Hulk vence vizinha na Justiça por polêmica em casamento milionário Crédito: Reprodução/Instagram

Hulk saiu vitorioso em um processo judicial movido por uma vizinha, que alegava ter sofrido transtornos durante os preparativos e a festa de casamento dele com a médica Camila Ângelo, realizada em janeiro, na orla de João Pessoa. A mulher relatou poeira, fumaça, odor de combustível e barulho intenso, que teriam causado problemas respiratórios em familiares e até a saída forçada dela de casa no dia do evento.

A Justiça, no entanto, entendeu que as acusações não foram comprovadas. Segundo a juíza responsável, não houve provas materiais ou testemunhais que confirmassem os relatos. Até mesmo os vídeos e e-mails apresentados pela vizinha foram rejeitados como evidência. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente confirmou que o evento tinha autorização e monitoramento do som.

Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo

Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Hulk e Camila sensualizaram por Reprodução
Hulk e Camila por Reprodução
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Redes Sociais
Iran, Hulk e Camila por Reprodução
Hulk e Camila Ângelo por Reprodução
Hulk e Camila se casaram por Divulgação
Casamento de Hulk e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran, Camila e Hulk por Reprodução
1 de 17
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo por Reprodução/Instagram

A festa em João Pessoa, orçada em R$ 20 milhões e produzida por Jaeder Barreto, contou com mais de 500 profissionais, decoração luxuosa e shows de Wesley Safadão, Xanddy, César Menotti e Fabiano, além do grupo Sorriso Maroto. Entre os convidados estavam David Brazil, Luan Estilizado e Renan da Resenha. A vizinha ainda pode recorrer da decisão.

