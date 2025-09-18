Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 10:44
O segundo eclipse solar de 2025 promete agitar o céu e transformar a sorte de todos os signos. Desde a última terça-feira (16), a Lua em Câncer se encontra com Júpiter, abrindo portas para oportunidades e boas energias. Confira qual será o seu dia de sorte e como esse momento pode impactar sua semana.
Além disso, Mercúrio entra em Libra nesta quinta-feira (18), fortalecendo a comunicação e abrindo portas para novas oportunidades. Na sexta (19), Vênus em Virgem prepara o terreno para a Lua Nova e o eclipse de domingo (21), momentos que prometem decisões importantes e mudanças decisivas.
Dias de sorte para cada signo:
Áries – 19/9: Vênus em Virgem incentiva cuidar de si e refletir sobre o que realmente te faz bem. No trabalho, novas oportunidades podem surgir.
Touro – 20/9: Lua em Virgem com Júpiter favorece finanças e estabilidade. Acordos ou avanços profissionais podem transformar seu dia.
Gêmeos – 18/9: Mercúrio em Libra destaca comunicação e alegria. É hora de expressar desejos e investir em mudanças que tragam felicidade.
Câncer – 19/9: Vênus em Virgem incentiva aprendizado e metas. Organize seus passos para colher os frutos da sorte.
Leão – 18/9: Decisões pedem calma. Mercúrio em Libra ajuda a priorizar e agir com clareza.
Virgem – 21/9: Lua Nova e eclipse trazem novos começos e mudanças profundas. Prepare-se para ciclos diferentes e cheios de potencial.
Os signos no trabalho
Libra – 18/9: Mercúrio em Libra ilumina comunicação. Use palavras como ferramenta poderosa no amor e na carreira.
Escorpião – 19/9: Vênus em Virgem favorece relações e parcerias que tragam resultados positivos.
Sagitário – 21/9: Eclipse solar coloca seus esforços em destaque. Novas oportunidades profissionais podem surgir.
Capricórnio – 18/9: Trabalho em equipe será essencial. Projetos coletivos trazem resultados melhores que esforços individuais.
Aquário – 21/9: Mudanças inesperadas têm propósito. Abrace o novo e explore o desconhecido.
Peixes – 20/9: Transformações indicam crescimento pessoal, mudanças na rotina, lar ou relacionamentos.