3 signos que vão enfrentar reviravoltas até o fim de setembro

Heider Sacramento
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 06:30
Setembro está longe de ser um mês tranquilo no universo astrológico. Com eclipse lunar, planetas em movimento retrógrado e a energia virginiana em destaque, o período promete mudanças inesperadas. Entre todos os signos, Gêmeos, Escorpião e Peixes são os que mais sentirão os impactos até o fim do mês.
De acordo com previsões astrológicas, os geminianos estarão em um momento de revelações e possíveis mudanças profissionais. A retrogradação de Urano mexe diretamente no setor da comunicação, o que pode abrir novas portas e, ao mesmo tempo, virar alguns planos de ponta-cabeça. No campo amoroso, encontros inesperados e conversas decisivas podem transformar relacionamentos.
Os signos no amor
Já os escorpianos terão a entrada de Marte em seu signo no final de setembro, trazendo intensidade e transformações. Emoções profundas podem vir à tona, enquanto questões ocultas ganham destaque. A fase pode marcar mudanças importantes no trabalho e nas relações pessoais, funcionando como um divisor de águas.
Para os piscianos, o grande evento será o Eclipse Lunar Total, que acontece justamente em seu signo. Essa energia tende a despertar sentimentos guardados e resolver pendências emocionais antigas. A virada pode ser significativa tanto na vida amorosa quanto em aspectos pessoais, abrindo espaço para uma fase de renovação.