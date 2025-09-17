HORÓSCOPO

3 signos que vão enfrentar reviravoltas até o fim de setembro

Signos devem passar por transformações marcantes nos próximos dias; veja o que os astros reservam

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 06:30

Setembro está longe de ser um mês tranquilo no universo astrológico. Com eclipse lunar, planetas em movimento retrógrado e a energia virginiana em destaque, o período promete mudanças inesperadas. Entre todos os signos, Gêmeos, Escorpião e Peixes são os que mais sentirão os impactos até o fim do mês.

De acordo com previsões astrológicas, os geminianos estarão em um momento de revelações e possíveis mudanças profissionais. A retrogradação de Urano mexe diretamente no setor da comunicação, o que pode abrir novas portas e, ao mesmo tempo, virar alguns planos de ponta-cabeça. No campo amoroso, encontros inesperados e conversas decisivas podem transformar relacionamentos.

Já os escorpianos terão a entrada de Marte em seu signo no final de setembro, trazendo intensidade e transformações. Emoções profundas podem vir à tona, enquanto questões ocultas ganham destaque. A fase pode marcar mudanças importantes no trabalho e nas relações pessoais, funcionando como um divisor de águas.