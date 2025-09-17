Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 signos que vão enfrentar reviravoltas até o fim de setembro

Signos devem passar por transformações marcantes nos próximos dias; veja o que os astros reservam

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 06:30

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro está longe de ser um mês tranquilo no universo astrológico. Com eclipse lunar, planetas em movimento retrógrado e a energia virginiana em destaque, o período promete mudanças inesperadas. Entre todos os signos, Gêmeos, Escorpião e Peixes são os que mais sentirão os impactos até o fim do mês.

De acordo com previsões astrológicas, os geminianos estarão em um momento de revelações e possíveis mudanças profissionais. A retrogradação de Urano mexe diretamente no setor da comunicação, o que pode abrir novas portas e, ao mesmo tempo, virar alguns planos de ponta-cabeça. No campo amoroso, encontros inesperados e conversas decisivas podem transformar relacionamentos.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Já os escorpianos terão a entrada de Marte em seu signo no final de setembro, trazendo intensidade e transformações. Emoções profundas podem vir à tona, enquanto questões ocultas ganham destaque. A fase pode marcar mudanças importantes no trabalho e nas relações pessoais, funcionando como um divisor de águas.

Leia mais

3 signos vão passar em entrevistas de emprego em setembro; saiba quais

O seu está na lista? Confira quais signos podem ganhar aumento em Setembro

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imunes à traição: estes 3 signos serão os mais fiéis da semana

Os vilões da vez: estes 3 signos vão trair sem remorso esta semana

Para os piscianos, o grande evento será o Eclipse Lunar Total, que acontece justamente em seu signo. Essa energia tende a despertar sentimentos guardados e resolver pendências emocionais antigas. A virada pode ser significativa tanto na vida amorosa quanto em aspectos pessoais, abrindo espaço para uma fase de renovação.

Leia mais

Imagem - Saiba quando será revelado que Leonardo está vivo em ‘Vale Tudo’

Saiba quando será revelado que Leonardo está vivo em ‘Vale Tudo’

Imagem - 'A Fazenda 17': Galisteu deixa escapar segredo sobre infiltrados e estraga dinâmica inédita

'A Fazenda 17': Galisteu deixa escapar segredo sobre infiltrados e estraga dinâmica inédita

Imagem - Quem é Patixa Teló, influenciadora que roubou a cena no ‘Estrela da Casa’ da Globo

Quem é Patixa Teló, influenciadora que roubou a cena no ‘Estrela da Casa’ da Globo

Mais recentes

Imagem - ‘A Fazenda 2025’: Dudu Camargo dá invertida em Michelle Barros e bate boca com atual de Belo

‘A Fazenda 2025’: Dudu Camargo dá invertida em Michelle Barros e bate boca com atual de Belo
Imagem - Quem saiu do 'MasterChef Confeitaria 2025'? Prato é chamado de 'incomível' e confeiteiro é eliminado

Quem saiu do 'MasterChef Confeitaria 2025'? Prato é chamado de 'incomível' e confeiteiro é eliminado
Imagem - ‘Obesidade é biológica, não força de vontade', diz um dos maiores especialistas país

‘Obesidade é biológica, não força de vontade', diz um dos maiores especialistas país

MAIS LIDAS

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
01

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
02

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show

Imagem - Ex-servidora da Hemoba é presa por desviar mais de R$ 500 mil de recursos públicos
03

Ex-servidora da Hemoba é presa por desviar mais de R$ 500 mil de recursos públicos

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
04

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro