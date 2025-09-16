Acesse sua conta
3 signos vão passar em entrevistas de emprego em setembro; saiba quais

Este mês promete destaque profissional para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 23:14

Transformar o estágio em um emprego efetivo é uma combinação de atitude, dedicação e preparo para o futuro (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Energia de setembro favorece novas contratações Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

A energia dos astros em setembro abre portas para novas oportunidades profissionais, de acordo com previsões da Astrologia. O time de astrólogos João Bidu analisa que nesse movimento três signos estarão especialmente favorecidos, mostrando carisma, clareza e segurança em entrevistas de emprego. Sendo assim, a chance de novas contratações, recolocação na carreira ou mesmo de conquistar a vaga dos sonhos está em alta para alguns, fazendo-os brilharem no quesito profissional. 

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
Veja quais os 3 signos que vão se dar bem em entrevistas de emprego em setembro e por quê:

Gêmeos

Em primeiro lugar, a boa comunicação é a arma secreta dos geminianos em entrevistas de emprego. Em Setembro, eles estarão ainda mais afiados, conseguindo se expressar com clareza e demonstrar versatilidade. Isso chama atenção dos recrutadores, principalmente em áreas que exigem criatividade e dinamismo.

Leão

Leoninos terão um brilho natural durante entrevistas de emprego neste mês. Afinal, a autoconfiança faz com que os nativos transmitam segurança e entusiasmo para seus recrutadores. Desse modo, eles conseguem convencer com firmeza e mostrar paixão pelo que desejam conquistar.

Capricórnio

O signo mais disciplinado do zodíaco também estará em destaque. Capricórnio vai mostrar responsabilidade, foco e preparo, características muito valorizadas em qualquer processo seletivo. Por isso, em Setembro, sua energia prática será um diferencial para conquistar boas oportunidades.

*As previsões são divulgadas pelo site João Bidu

