SUCESSO

3 signos vão passar em entrevistas de emprego em setembro; saiba quais

Este mês promete destaque profissional para alguns signos

Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 23:14

Energia de setembro favorece novas contratações Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

A energia dos astros em setembro abre portas para novas oportunidades profissionais, de acordo com previsões da Astrologia. O time de astrólogos João Bidu analisa que nesse movimento três signos estarão especialmente favorecidos, mostrando carisma, clareza e segurança em entrevistas de emprego. Sendo assim, a chance de novas contratações, recolocação na carreira ou mesmo de conquistar a vaga dos sonhos está em alta para alguns, fazendo-os brilharem no quesito profissional.

Os signos no trabalho 1 de 12

Veja quais os 3 signos que vão se dar bem em entrevistas de emprego em setembro e por quê:

Gêmeos

Em primeiro lugar, a boa comunicação é a arma secreta dos geminianos em entrevistas de emprego. Em Setembro, eles estarão ainda mais afiados, conseguindo se expressar com clareza e demonstrar versatilidade. Isso chama atenção dos recrutadores, principalmente em áreas que exigem criatividade e dinamismo.

Leão

Leoninos terão um brilho natural durante entrevistas de emprego neste mês. Afinal, a autoconfiança faz com que os nativos transmitam segurança e entusiasmo para seus recrutadores. Desse modo, eles conseguem convencer com firmeza e mostrar paixão pelo que desejam conquistar.

Capricórnio

O signo mais disciplinado do zodíaco também estará em destaque. Capricórnio vai mostrar responsabilidade, foco e preparo, características muito valorizadas em qualquer processo seletivo. Por isso, em Setembro, sua energia prática será um diferencial para conquistar boas oportunidades.