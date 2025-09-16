ASTROLOGIA

O seu está na lista? Confira quais signos podem ganhar aumento em Setembro

Novo ciclo astrológico promete movimentar a vida financeira desses signos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:19

Aprender a rentabilizar dinheiro proveniente de premiações pode garantir um futuro próspero Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

Setembro chega trazendo novas energias no céu que influenciam diretamente a vida financeira e profissional dos signos. Para alguns, este será um mês de reconhecimento no trabalho, com possibilidades de aumento e promoções. Para outros, o aprendizado será sobre paciência, disciplina e organização para conquistar o que desejam a médio prazo. Confira como cada signo pode ser impactado:

Áries O esforço recente dos arianos pode render frutos. Setembro favorece reconhecimento, mas será fundamental apresentar resultados concretos para ter chances reais de aumento.

Touro A estabilidade típica dos taurinos abre espaço para novos desafios. Aceitar responsabilidades extras pode ser o caminho para conquistar crescimento financeiro neste mês.

Gêmeos A comunicação será a grande aliada dos geminianos. Conversas produtivas, reuniões e propostas bem apresentadas podem abrir portas para ganhos inesperados.

Câncer O momento pede equilíbrio. Para que o reconhecimento aconteça, será essencial mostrar como seu trabalho tem feito diferença na equipe.

Leão Com o brilho natural em evidência, os leoninos podem atrair a atenção de líderes e superiores. As chances de aumento são grandes, principalmente se souberem dividir méritos.

Virgem Com o Sol em seu signo, os virginianos recebem energia extra para negociar salários e benefícios. Setembro é ideal para pedir aumento ou propor ajustes justos.

Libra O mês será mais voltado para ajustes do que para ganhos imediatos. No entanto, boas parcerias e colaborações podem render frutos no futuro.

Escorpião O reconhecimento está no ar, mas será necessário ter paciência. Mesmo que o aumento direto não venha agora, bônus ou benefícios extras podem surgir.

Sagitário A energia de expansão favorece os sagitarianos. As chances de aumento são reais, desde que haja foco e dedicação nos projetos que trazem retorno.

Capricórnio O esforço incansável dos capricornianos tende a ser recompensado. Setembro é um mês altamente favorável para promoções, aumentos e reconhecimento financeiro.

Aquário As ideias criativas terão destaque, mas será necessário mostrar como colocá-las em prática. O aumento pode vir de forma diferente, como bônus, comissão ou novos projetos.

Peixes O trabalho em equipe será o diferencial dos piscianos. Mostrar resultados de forma objetiva pode surpreender com um reconhecimento financeiro inesperado.