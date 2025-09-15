Imunes à traição: estes 3 signos serão os mais fiéis da semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:00
Enquanto o eclipse solar parcial agita os céus e lança sombras sobre muitas relações, alguns signos seguem firmes, blindados pelas energias da lealdade.
Entre 15 e 21 de setembro, esses nativos estarão guiados por um senso profundo de compromisso e não cederão às tentações - pelo contrário, se tornarão escudos protetores para quem amam.
Signos mais fiéis e confiáveis da semana:
Touro
Com os pés fincados no chão e o coração firme, não se deixará levar por impulsos. Lealdade será sua marca registrada — e qualquer deslealdade alheia será intolerável.
Capricórnio
O senso de responsabilidade estará no auge. Não haverá espaço para jogos emocionais: só compromissos sérios e atitudes firmes. É o guardião dos vínculos esta semana.
Virgem
Com o Sol brilhando em seu signo, estará focado em construir, não destruir. Honrará cada palavra dita e exigirá o mesmo dos outros.
