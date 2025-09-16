Acesse sua conta
4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Situações durante o sono podem revelar escolhas a serem tomadas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 16:48

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Para a astrologia alguns sonhos são muitos mais do que histórias criadas na nossa cabeça, podendo ser um momento em que a pessoa recebe sinais, recados e até respostas que está buscando para tomar decisões na vida. Segundo o time de astrólogo João Bidu alguns signos têm uma sensibilidade maior para captar essas mensagens durante a noite e, consequentemente, as receberão em maior frequência esta semana. Sendo assim, vale ficar atento ao acordar e anotar o que viu durante a noite.

Veja os 4 signos que podem receber mensagens importantes em sonhos:

Peixes

Sonhador nato, Peixes é o signo mais conectado ao mundo espiritual. Inclusive, sua intuição poderosa faz com que receba sinais claros em sonhos, que muitas vezes vêm em forma de símbolos ou até diálogos. Não é raro um pisciano acordar sentindo que teve uma verdadeira revelação.

Escorpião

Intenso e profundo, Escorpião tem uma ligação muito forte com o inconsciente. Assim, é comum que seus sonhos sejam carregados de mistério e significados ocultos. Muitas vezes, o que parece confuso na hora de dormir ganha sentido depois, mostrando mensagens importantes que estavam escondidas.

Câncer

Por ser regido pela Lua, Câncer tem emoções muito ligadas ao campo espiritual. Então, é natural que seus sonhos reflitam avisos, pressentimentos e até recados de pessoas queridas. Quem é de Câncer costuma acordar com aquela sensação de já saber o que vai acontecer.

Sagitário

Esse signo aventureiro também tem forte conexão espiritual, principalmente quando busca expandir a mente e explorar o lado místico da vida. Por isso, não é raro Sagitário receber mensagens em sonhos que o incentivam a seguir novos caminhos ou tomar decisões importantes.

