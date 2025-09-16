4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 16:48
Para a astrologia alguns sonhos são muitos mais do que histórias criadas na nossa cabeça, podendo ser um momento em que a pessoa recebe sinais, recados e até respostas que está buscando para tomar decisões na vida. Segundo o time de astrólogo João Bidu alguns signos têm uma sensibilidade maior para captar essas mensagens durante a noite e, consequentemente, as receberão em maior frequência esta semana. Sendo assim, vale ficar atento ao acordar e anotar o que viu durante a noite.
Veja as características dos signos
Veja os 4 signos que podem receber mensagens importantes em sonhos:
Peixes
Sonhador nato, Peixes é o signo mais conectado ao mundo espiritual. Inclusive, sua intuição poderosa faz com que receba sinais claros em sonhos, que muitas vezes vêm em forma de símbolos ou até diálogos. Não é raro um pisciano acordar sentindo que teve uma verdadeira revelação.
Escorpião
Intenso e profundo, Escorpião tem uma ligação muito forte com o inconsciente. Assim, é comum que seus sonhos sejam carregados de mistério e significados ocultos. Muitas vezes, o que parece confuso na hora de dormir ganha sentido depois, mostrando mensagens importantes que estavam escondidas.
Câncer
Por ser regido pela Lua, Câncer tem emoções muito ligadas ao campo espiritual. Então, é natural que seus sonhos reflitam avisos, pressentimentos e até recados de pessoas queridas. Quem é de Câncer costuma acordar com aquela sensação de já saber o que vai acontecer.
Sagitário
Esse signo aventureiro também tem forte conexão espiritual, principalmente quando busca expandir a mente e explorar o lado místico da vida. Por isso, não é raro Sagitário receber mensagens em sonhos que o incentivam a seguir novos caminhos ou tomar decisões importantes.