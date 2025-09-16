Acesse sua conta
'A Fazenda 17': Galisteu deixa escapar segredo sobre infiltrados e estraga dinâmica inédita

A apresentadora vazou informação sobre participantes secretos para os confinados

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 11:41

Adriane Galisteu é a apresentadora de
Adriane Galisteu é a apresentadora de "A Fazenda"

A 17ª edição de A Fazenda mal começou e já teve um momento inesperado envolvendo Adriane Galisteu. Durante conversa com os peões, a apresentadora deixou escapar que havia mais de um infiltrado no jogo, gerando surpresa entre os participantes.

“Não esqueçam, quero avisar que o pessoal de casa já sabe quem são…”, disse Galisteu no plural, fazendo um dos peões questionar: “Então são dois?”. Percebendo o deslize, a apresentadora tentou corrigir: “Eu acho que eu falei errado. Já sabe quem é. O pessoal de casa já sabe quem é o infiltrado”, ajustando para o singular.

Os infiltrados, Matheus Martins e Carol Lekker, foram anunciados oficialmente pela produção e têm a missão de se passar por participantes comuns enquanto cumprem tarefas secretas. Quem descobrir corretamente recebe parte do prêmio de R$ 50 mil; caso errem, os infiltrados ficam com o valor.

Com a gafe de Galisteu, os peões agora têm ainda mais atenção sobre o comportamento uns dos outros, já que o número de infiltrados, informação que deveria ser mantida em sigilo, praticamente foi confirmado.

