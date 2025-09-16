NOVOS PROJETOS

Otaviano Costa deixa a Band após temporada no ‘Melhor da Noite’

Apresentador decide não renovar contrato e encerra ciclo na emissora, apesar de oferta de novo projeto

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:22

Otaviano Costa comanda o Melhor da Noite Crédito: Renato Pizzutto/Band

Otaviano Costa não seguirá na Band após o fim deste ano. Atualmente à frente do programa Melhor da Noite, o apresentador iniciou o processo de saída da emissora, onde estava desde março, marcando seu retorno à TV aberta após se dedicar a projetos digitais e ao rádio.

Segundo a Coluna Play, do O Globo, a direção da Band tentou manter Otaviano na grade e chegou a oferecer um novo programa para 2026, mas as negociações não avançaram, e não há previsão de retorno.

Flavia Alessandra e Otaviano Costa se casam de novo 1 de 11

Durante sua passagem, Otaviano conciliou a rotina de gravações em São Paulo com a vida familiar no Rio de Janeiro, onde mora com a esposa, Flávia Alessandra, e as filhas. Fontes próximas afirmam que o ritmo intenso de viagens pesou em sua decisão de deixar a emissora.

Mesmo sem contrato com a Band, o apresentador não pretende se afastar do entretenimento. Reconhecido por sua versatilidade, Otaviano já comandou programas na Globo, Record e SBT, transitando por formatos de auditório, jornalismo e rádio.