Otaviano Costa deixa a Band após temporada no ‘Melhor da Noite’

Apresentador decide não renovar contrato e encerra ciclo na emissora, apesar de oferta de novo projeto

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:22

Otaviano Costa comanda o Melhor da Noite
Otaviano Costa comanda o Melhor da Noite Crédito: Renato Pizzutto/Band

Otaviano Costa não seguirá na Band após o fim deste ano. Atualmente à frente do programa Melhor da Noite, o apresentador iniciou o processo de saída da emissora, onde estava desde março, marcando seu retorno à TV aberta após se dedicar a projetos digitais e ao rádio.

Segundo a Coluna Play, do O Globo, a direção da Band tentou manter Otaviano na grade e chegou a oferecer um novo programa para 2026, mas as negociações não avançaram, e não há previsão de retorno.

Flavia Alessandra e Otaviano Costa se casam de novo

Na Capadocia, Flavia Alessandra e Otaviano Costa se casam de novo por Reprodução/Instagram
Flavia Alessandra e Otaviano Costa se casam em cerimônia surpresa organizada pelo apresentador por Reprodução/Instagram
Na Capadocia, Flavia Alessandra e Otaviano Costa se casam de novo por Reprodução/Instagram
Flávia e Otaviano estão juntos desde 2006 por Reprodução/Instagram
Na Capadocia, Flavia Alessandra e Otaviano Costa se casam de novo por Reprodução/Instagram
Em 2024, ele passou por uma cirurgia delicada no coração e, segundo ele, Flávia foi essencial durante a recuperação por Reprodução/Instagram
Na Capadocia, Flavia Alessandra e Otaviano Costa se casam de novo por Reprodução/Instagram
Na Capadocia, Flavia Alessandra e Otaviano Costa se casam de novo por Reprodução/Instagram
Las Vegas, Tailândia e Grécia já foram palco de suas renovações de votos  por Reprodução/Instagram
Flavia Alessandra e Otaviano Costa se casam de novo por Reprodução/Instagram
Flávia Alessandra e Otaviano Costa se casam pela 6ª vez por Reprodução/Instagram
1 de 11
Na Capadocia, Flavia Alessandra e Otaviano Costa se casam de novo por Reprodução/Instagram

Durante sua passagem, Otaviano conciliou a rotina de gravações em São Paulo com a vida familiar no Rio de Janeiro, onde mora com a esposa, Flávia Alessandra, e as filhas. Fontes próximas afirmam que o ritmo intenso de viagens pesou em sua decisão de deixar a emissora.

Mesmo sem contrato com a Band, o apresentador não pretende se afastar do entretenimento. Reconhecido por sua versatilidade, Otaviano já comandou programas na Globo, Record e SBT, transitando por formatos de auditório, jornalismo e rádio.

No Melhor da Noite, ele apostou em entrevistas, música e atrações ao vivo, reforçando a tentativa da Band de fortalecer a grade noturna. Apesar do esforço, o programa não atingiu o desempenho esperado em audiência.

