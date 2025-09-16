POLÊMICA

Diretor de 'A Fazenda' comenta sobre interferência da Igreja Universal no reality

Carelli explica que cortes de câmeras, controle de álcool e cenas editadas seguem protocolos do programa, sem interferência religiosa

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:14

Carelli negou qualquer interferência da Igreja Universal no reality Crédito: Divulgação

Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda 17, negou qualquer interferência da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) no reality da Record. “Isso que as pessoas deduzem, que a igreja interfere no programa, não existe; é apenas uma opinião de quem assiste”, afirmou ao Terra.

Com 15 anos de exibição, gravado em Itapecerica da Serra (SP), o programa coleciona polêmicas sobre cortes de câmeras durante brigas, beijos homoafetivos e conversas ousadas, além do controle de álcool nas festas. Muitos internautas associaram essas edições à influência da IURD, mas Carelli garante que não há relação.

“Quando a briga está muito intensa, cortamos para avaliar a situação e tomar a melhor medida”, explicou. Sobre o álcool, ele reforçou que a limitação é preventiva. Já os cortes de cenas picantes ocorrem devido à programação das câmeras automatizadas.

Na seleção do elenco, Carelli afirma considerar diversidade de gênero, cor e sexualidade, mas prioriza a personalidade dos participantes.