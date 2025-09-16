TELEVISÃO

Raquel Brito manda indireta após entrada da ex-cunhada Tàmires Assîs em A Fazenda 17

Irmã de Davi Brito reagiu à presença da modelo no reality show rural

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:51

Raquel Brito e Tàmires Assîs Crédito: Reprodução

Irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, Raquel Brito não aprovou a entrada da ex-cunhada Tàmires Assîs, musa do Boi Garantido no Festival de Parintins, em "A Fazenda 17", da Record. A ex-peoa reagiu à presença da modelo no elenco do reality show rural, e mandou uma indireta para a famosa nas redes sociais.

"Só o que me faltava. Tomara que minha família tenha paz. Espero que essa Fazenda traga bardena lá e paz aqui fora", escreveu Raquel no X, antigo Twitter.

Os internautas logo comentaram a reação da irmã de Davi. "Hahahahhaah cadê o Davi em casa chorando?", escreveu uma pessoa. "Não quis ser famosa? Aguenta, mulher", disse outra. "Vocês surfaram na onda do reality. Você que tá puxando o assunto e quer paz? Preguiça", disparou uma terceira. "Você que veio caçar biscoito, pepa", detonou mais uma.

Após a repercussão, Raquel negou se tratar de um recado para Tàmires. "Kkkkkk não tem indireta para ninguém, mores. Eu só tô pedindo mais um tempo de paz".

Tàmires Assîs ficou conhecida após um breve envolvimento com Davi Brito, campeão do BBB 24. Os dois se aproximaram durante o o Festival Folclórico de Parintins, no ano passado. Na ocasião, o ex-BBB chegou a declarar nas redes sociais que imaginava um futuro com a modelo. "Semana que vem, você vem direto pra mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador", compartilhou ao exibir uma chamada de vídeo com ela no Instagram.

A relação, porém, não terminou bem. A musa disse que Davi fazia ligações excessivas e chegou a mostrar uma arma de fogo para ela durante uma chamada de vídeo. Ele também teria a ameaçado. Ela registrou um print do momento em que o baiano aponta a arma para ela. Na época, a modelo conseguiu uma medida protetiva e o acusou de violência psicológica.

Tamires também falou que viajaria a Salvador para encontrar Davi, mas desistiu após uma sequência de atitudes do ex-BBB. Ela afirmou que, no aeroporto, recebeu o pedido do ex-BBB para que adiasse a viagem, sob a justificativa de que ele estava com febre.

Este ano, Davi se tornou réu e chegou a ser foi ouvido na delegacia sobre o caso. Ela conseguiu uma medida protetiva contra o ex-BBB. “Tive muito medo de fazer essa denúncia, com certeza, mas não importa quem está do outro lado, nós somos mulheres e, infelizmente, a violência psicológica é normalizada e não deve ser assim”, disse Tamires na época, em suas redes sociais.

Tamires, porém, é muito mais que um relacionamento com Davi. Ativista social, musa e dançarina ela é a atual Cunhã-Poranga do Boi Garantido. Integrante da ONG Manaós, a nova peoa ajuda a prestar assistência a comunidades indígenas e ribeirinhas do Amazonas. Além disso, a jovem busca sempre valorizar a cultura do norte do Brasil e dos povos originários.