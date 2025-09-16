Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Raquel Brito manda indireta após entrada da ex-cunhada Tàmires Assîs em A Fazenda 17

Irmã de Davi Brito reagiu à presença da modelo no reality show rural

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:51

Raquel Brito e Tàmires Assîs
Raquel Brito e Tàmires Assîs Crédito: Reprodução

Irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, Raquel Brito não aprovou a entrada da ex-cunhada Tàmires Assîs, musa do Boi Garantido no Festival de Parintins, em "A Fazenda 17", da Record. A ex-peoa reagiu à presença da modelo no elenco do reality show rural, e mandou uma indireta para a famosa nas redes sociais.

"Só o que me faltava. Tomara que minha família tenha paz. Espero que essa Fazenda traga bardena lá e paz aqui fora", escreveu Raquel no X, antigo Twitter.

Tàmires Assîs e Davi Brito

Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs em conversa com Davi Brito, que aparece segurando uma arma por Reprodução
Prints que fazem parte do processo aberto por Tàmires Assîs contra Davi Brito por Reprodução
Prints que fazem parte do processo aberto por Tàmires Assîs contra Davi Brito por Reprodução
Prints que fazem parte do processo aberto por Tàmires Assîs contra Davi Brito por Reprodução
Tamires Assis é amazonense por Reprodução
Davi Brito e Tamires Assis por Reprodução
Davi Brito e Tamires Assis por Reprodução / Redes sociais
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução
Tàmires Assîs por Reprodução
Tàmires Assîs por Reprodução
1 de 13
Tàmires Assîs e Davi Brito por Reprodução

Os internautas logo comentaram a reação da irmã de Davi. "Hahahahhaah cadê o Davi em casa chorando?", escreveu uma pessoa. "Não quis ser famosa? Aguenta, mulher", disse outra. "Vocês surfaram na onda do reality. Você que tá puxando o assunto e quer paz? Preguiça", disparou uma terceira. "Você que veio caçar biscoito, pepa", detonou mais uma.

Após a repercussão, Raquel negou se tratar de um recado para Tàmires. "Kkkkkk não tem indireta para ninguém, mores. Eu só tô pedindo mais um tempo de paz".

Tàmires Assîs ficou conhecida após um breve envolvimento com Davi Brito, campeão do BBB 24. Os dois se aproximaram durante o o Festival Folclórico de Parintins, no ano passado. Na ocasião, o ex-BBB chegou a declarar nas redes sociais que imaginava um futuro com a modelo. "Semana que vem, você vem direto pra mim, meu amor. Te aguardo aqui em Salvador", compartilhou ao exibir uma chamada de vídeo com ela no Instagram.

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

A relação, porém, não terminou bem. A musa disse que Davi fazia ligações excessivas e chegou a mostrar uma arma de fogo para ela durante uma chamada de vídeo. Ele também teria a ameaçado. Ela registrou um print do momento em que o baiano aponta a arma para ela. Na época, a modelo conseguiu uma medida protetiva e o acusou de violência psicológica.

Tamires também falou que viajaria a Salvador para encontrar Davi, mas desistiu após uma sequência de atitudes do ex-BBB. Ela afirmou que, no aeroporto, recebeu o pedido do ex-BBB para que adiasse a viagem, sob a justificativa de que ele estava com febre.

Este ano, Davi se tornou réu e chegou a ser foi ouvido na delegacia sobre o caso. Ela conseguiu uma medida protetiva contra o ex-BBB. “Tive muito medo de fazer essa denúncia, com certeza, mas não importa quem está do outro lado, nós somos mulheres e, infelizmente, a violência psicológica é normalizada e não deve ser assim”, disse Tamires na época, em suas redes sociais.

Tamires, porém, é muito mais que um relacionamento com Davi. Ativista social, musa e dançarina ela é a atual Cunhã-Poranga do Boi Garantido. Integrante da ONG Manaós, a nova peoa ajuda a prestar assistência a comunidades indígenas e ribeirinhas do Amazonas. Além disso, a jovem busca sempre valorizar a cultura do norte do Brasil e dos povos originários.

Raquel Brito

Postagens de Raquel Brito após a entrada de Tàmires Assîs em A Fazenda 17 por Reprodução
Raquel Brito mostra resultado do procedimento por Reprodução / Redes Sociais
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito em seus stories por Reprodução / Redes Sociais
Raquel Brito e Elisangela Brito por Redes sociais
Raquel Brito comenta sobre coceira íntima por Redes sociais
Raquel Brito por Reprodução/Instagram
Raquel Brito por Reprodução
Elisângela Brito e Raquel Brito por Redes sociais / A Fazenda
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito por A Fazenda 16
Raquel Brito por Record
Raquel Brito por Reprodução
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito chora por Record
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito, irmã de Davi Brito por Redes sociais
Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Redes sociais
1 de 19
Postagens de Raquel Brito após a entrada de Tàmires Assîs em A Fazenda 17 por Reprodução

Leia mais

Imagem - Viih Tube quebra o silêncio sobre entrada do pai em A Fazenda 17 após briga e afastamento

Viih Tube quebra o silêncio sobre entrada do pai em A Fazenda 17 após briga e afastamento

Imagem - Estreia de 'A Fazenda 17' tem prova polêmica e R$ 62 mil em prêmios logo na primeira noite

Estreia de 'A Fazenda 17' tem prova polêmica e R$ 62 mil em prêmios logo na primeira noite

Imagem - Gaby Spanic, Nizam e mais: veja quem está em 'A Fazenda 17'

Gaby Spanic, Nizam e mais: veja quem está em 'A Fazenda 17'

Tags:

A Fazenda 17 A Fazenda

Mais recentes

Imagem - Saiba quem deve evitar o consumo de abacaxi: 6 grupos que precisam ter cautela com a fruta

Saiba quem deve evitar o consumo de abacaxi: 6 grupos que precisam ter cautela com a fruta
Imagem - Quem é Patixa Teló, influenciadora que roubou a cena no ‘Estrela da Casa’ da Globo

Quem é Patixa Teló, influenciadora que roubou a cena no ‘Estrela da Casa’ da Globo
Imagem - Vazam detalhes da morte de Odete Roitman em Vale Tudo; saiba de quem são as digitais na arma

Vazam detalhes da morte de Odete Roitman em Vale Tudo; saiba de quem são as digitais na arma

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
01

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
02

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - 'Vale Tudo': Marco Aurélio sobrevive a atentado, enterra Odete e assume comando da TCA
03

'Vale Tudo': Marco Aurélio sobrevive a atentado, enterra Odete e assume comando da TCA

Imagem - Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais
04

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais