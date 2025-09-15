Gaby Spanic, Nizam e mais: veja quem está em 'A Fazenda 17'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 22:53
"A Fazenda 17" acaba de estrear na Record e os participantes começaram a ser anunciados um a um enquanto entravam no rancho onde vão viver aproximadamente 3 meses confinados. Diferente dos anos anteriores em que o elenco de confinados foi revelado durante a programação da televisão dias antes da estreia, só a partir das 22h30 desta segunda-feira (15) que os telespectadores puderam conhecer os participantes.
1. Gaby Spanic (atriz, A Usupadora)
2. Nizam Hayek (ex-BBB)
3. Guilherme Boury (ator e primo do Fiuk)
4. Carol Lekker (miss bumbum 2022);
5. Creo Kellab (ator);
6. Duda Wendling (atriz);
7. Dudu Camargo (apresentador);
8. Fabiano Moraes (pai da Viih Tube);
9. Fernando Sampaio (ator e ex-A Grande Conquista 2);
10. Gabily (cantora, ex-romance de Neymar);
11. Kathy Maravilha (Ex-De Férias com o Ex e do Bonde das Maravilhas);
12. Luiz Otávio Mesquita (bicampeão do FMS e filho de Otávio Mesquita);
13. Maria Caporusso (ex-Casamento Às Cegas);
14. Martina Sanzi (Ex-De Férias com o Ex);
15. Rayane Figliuzzi (atual namorada do Belo);
16. Renata Muller (ex de Victor Pecoraro);
17. Saory Cardoso (Ex-De Férias com o Ex e ex de Marcello Novaes);
18. Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa);
19. Tamires Assis (cunhã poranga e ex de Davi Brito);
20. Toninho Tornado (humorista, criador do bordão "Calma, Calabreso");
21. Wallas Arrais (cantor e ex de Mileide Mihaile);
22. Will Guimarães (Ex-De Férias com o Ex e do Rancho do Maia);
23. Yoná Sousa (ex-Ilhados Com a Sogra e mãe do Antony).
24. Michele Barros
25. Walério Araújo (estilista)
26. Matheus Martins (DJ, ator)
É importante lembrar que destes 26 anunciados 2 são infiltrados, que não vão participar das provas ou brigar pelo prêmio final. Os dois peões estarão entre os participantes com a missão de enganar os demais. Esta dinâmica vai dar prêmios em dinheiro para os peões falsos e também para os confinados, envolvendo instruções passadas pela produção.
"A Fazenda 17" vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na Record