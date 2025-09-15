ELENCO

Gaby Spanic, Nizam e mais: veja quem está em 'A Fazenda 17'

Reality rural acaba de estrear na Record na noite desta segunda-feira (15)

Elis Freire

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 22:53

Gaby Spanic e Nizam estão no A Fazenda 17 Crédito: Reprodução

"A Fazenda 17" acaba de estrear na Record e os participantes começaram a ser anunciados um a um enquanto entravam no rancho onde vão viver aproximadamente 3 meses confinados. Diferente dos anos anteriores em que o elenco de confinados foi revelado durante a programação da televisão dias antes da estreia, só a partir das 22h30 desta segunda-feira (15) que os telespectadores puderam conhecer os participantes.

Veja lista de participantes:

1. Gaby Spanic (atriz, A Usupadora)

Gaby Spanic Crédito: Reprodução/Redes Sociais

2. Nizam Hayek (ex-BBB)

Nizam, do BBB 24, revela que infartou aos 28 anos e que nasceu com problema cardíaco Crédito: Reprodução

3. Guilherme Boury (ator e primo do Fiuk)

Guilherme Boury Crédito: Reprodução

4. Carol Lekker (miss bumbum 2022);

Carol Lekker Crédito: Reprodução

5. Creo Kellab (ator);

Creo Kellab Crédito: Reprodução

6. Duda Wendling (atriz);

Duda Wendling Crédito: Reprodução

7. Dudu Camargo (apresentador);

Dudu Camargo Crédito: Reprodução

8. Fabiano Moraes (pai da Viih Tube);

Fabiano Moraes Crédito: Reprodução

9. Fernando Sampaio (ator e ex-A Grande Conquista 2);

Fernando Sampaio Crédito: Reprodução

10. Gabily (cantora, ex-romance de Neymar);

Gabily Crédito: Reprodução

11. Kathy Maravilha (Ex-De Férias com o Ex e do Bonde das Maravilhas);

Kathy Maravilha Crédito: Reprodução

12. Luiz Otávio Mesquita (bicampeão do FMS e filho de Otávio Mesquita);

Luiz Otávio Mesquita Crédito: Reprodução

13. Maria Caporusso (ex-Casamento Às Cegas);

Maria Caporusso Crédito: Reprodução

14. Martina Sanzi (Ex-De Férias com o Ex);

Martina Sanzi Crédito: Reprodução

15. Rayane Figliuzzi (atual namorada do Belo);

Rayane Figliuzzi Crédito: Reprodução/Instagram

16. Renata Muller (ex de Victor Pecoraro);

Renata Muller Crédito: Reprodução

17. Saory Cardoso (Ex-De Férias com o Ex e ex de Marcello Novaes);

Saory Cardoso Crédito: Reprodução

18. Shia Phoenix (ator e ex de Lidi Lisboa);

Shia Phoenix Crédito: Reprodução

19. Tamires Assis (cunhã poranga e ex de Davi Brito);

Tamires Assis Crédito: Reprodução

20. Toninho Tornado (humorista, criador do bordão "Calma, Calabreso");

Toninho Tornado, comediante famoso por criar o bordão "calabreso" Crédito: Reprodução

21. Wallas Arrais (cantor e ex de Mileide Mihaile);

Wallas Arrais Crédito: Reprodução

22. Will Guimarães (Ex-De Férias com o Ex e do Rancho do Maia);

Will Guimarães Crédito: Reprodução

23. Yoná Sousa (ex-Ilhados Com a Sogra e mãe do Antony).

Yoná Sousa Crédito: Reprodução

24. Michele Barros

Michele Barros Crédito: Reprodução

25. Walério Araújo (estilista)

Walério Aráujo Crédito: Reprodução

26. Matheus Martins (DJ, ator)

Matheus Martins Crédito: Reprodução

É importante lembrar que destes 26 anunciados 2 são infiltrados, que não vão participar das provas ou brigar pelo prêmio final. Os dois peões estarão entre os participantes com a missão de enganar os demais. Esta dinâmica vai dar prêmios em dinheiro para os peões falsos e também para os confinados, envolvendo instruções passadas pela produção.