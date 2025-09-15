Ex-ator de ‘Chiquititas’ com nome vazado para ‘A Fazenda 17’ tem ligação com Fábio Jr.; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:38
Diversas listas vêm circulando sobre os supostos participantes de ‘A Fazenda 17’. Entre um dos nomes que poderia participar do reality apareceu o do ator Guilherme Boury, de 41 anos, que ganhou destaque nesta segunda-feira (15).
Fábio Jr
O vazamento das imagens seria do local onde acontecerá o reality, em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo.
O que poucos sabem é que o ator que viveu o mocinho Júnior em “Chiquititas” (2013), é sobrinho de Fábio Jr. e, primo do ator e cantor Fiuk, assim como de Cleo Pires.
A ligação entre os dois despertou curiosidade nas redes sociais, gerando comentários sobre a possibilidade do ator seguir os passos do primo em realities, sendo que Fiuk foi finalista do “Big Brother Brasil 21”.
O pai de Guilherme também vem do mundo das artes cênicas. Heraldo Boury, se destacou na novela “Plumas & Paetês" (1980), sendo considerado um galã na década de 1980. Hoje ele está aposentado e não atua mais.
Com carreira marcada por outra do universo infantil do SBT, "Poliana Moça", ele também esteve em "Terra Prometida" e "Malhação" e "Poliana Moça”. Boury é casado desde 2022 com a designer Brena Lopes,
"A Fazenda 17" estreia nesta segunda-feira (15), às 22h30 com 24 participantes mais dois infiltrados, que só terão as identidades reveladas aos peões na próxima semana.