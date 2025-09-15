FAMÍLIA

Ex-ator de ‘Chiquititas’ com nome vazado para ‘A Fazenda 17’ tem ligação com Fábio Jr.; entenda

Artista tem parentesco com cantor Fábio Jr. e acende rumores nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:38

Artistas tem ligação Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Diversas listas vêm circulando sobre os supostos participantes de ‘A Fazenda 17’. Entre um dos nomes que poderia participar do reality apareceu o do ator Guilherme Boury, de 41 anos, que ganhou destaque nesta segunda-feira (15).

Fábio Jr 1 de 14

O vazamento das imagens seria do local onde acontecerá o reality, em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo.

O que poucos sabem é que o ator que viveu o mocinho Júnior em “Chiquititas” (2013), é sobrinho de Fábio Jr. e, primo do ator e cantor Fiuk, assim como de Cleo Pires.

A ligação entre os dois despertou curiosidade nas redes sociais, gerando comentários sobre a possibilidade do ator seguir os passos do primo em realities, sendo que Fiuk foi finalista do “Big Brother Brasil 21”.

O pai de Guilherme também vem do mundo das artes cênicas. Heraldo Boury, se destacou na novela “Plumas & Paetês" (1980), sendo considerado um galã na década de 1980. Hoje ele está aposentado e não atua mais.

Com carreira marcada por outra do universo infantil do SBT, "Poliana Moça", ele também esteve em "Terra Prometida" e "Malhação" e "Poliana Moça”. Boury é casado desde 2022 com a designer Brena Lopes,