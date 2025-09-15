Acesse sua conta
Cachorro ou gato gordinho? Veja causas e riscos da obesidade em animais de estimação

Alguns cuidados são fundamentais para prevenir complicações decorrentes da doença e manter a saúde dos pets

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:00

A obesidade prejudica a qualidade de vida dos animais de estimação (Imagem: Masarik | Shutterstock)
A obesidade prejudica a qualidade de vida dos animais de estimação Crédito: Imagem: Masarik | Shutterstock

Conforme uma pesquisa feita neste ano pela Censuswide, que faz parte de um levantamento global da Royal Canin, 40% dos cães e gatos adultos estão acima do peso. A amostragem considerou a participação de 14.016 tutores e 1.750 veterinários e especialistas em nutrição de oito países: Brasil, China, Espanha, França, Índia, México, Portugal e Reino Unido. Do total desses profissionais, 45% afirmam que os responsáveis pelos pets subestimam os riscos associados ao sobrepeso e à obesidade nos bichos de estimação.

As quedas de cães e gatos são comuns, e os tutores precisam estar atentos aos sinais de desconforto (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock

No Brasil, foram ouvidos 2.000 tutores e 250 veterinários. Em nosso país, o estudo aponta que 48,60% dos tutores já ofereceram comida humana aos seus animais, além da ração. Entre os alimentos mais fornecidos, estão os cozidos com 50,62% e vegetais com 40,95%. Também entra nessa conta a carne crua, com 35,60% das respostas.

Principais causas da obesidade em pets

De acordo com o Dr. Flávio Barca, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Universidade Unopar Anhanguera de Arapongas–PR, a obesidade em pets é um problema multifatorial. “A obesidade em animais de estimação geralmente é devido a uma dieta inadequada e desequilibrada, falta de uma rotina de exercícios, predisposição genética e até mesmo problemas comportamentais. Assim como em humanos, ela afeta a qualidade de vida dos pets , pode causar comorbidades e não deve ser menosprezada”, alerta o especialista.

Alimentação inadequada e riscos adicionais

O Dr. Flávio Barca alerta que oferecer calorias não provenientes da dieta cotidiana — na maioria das vezes, ração seca – pode contribuir diretamente para o ganho de peso. Segundo ele, os alimentos crus, como a carne, ainda representam riscos de transmissão de doenças infectocontagiosas e contaminação microbiológica, devido à origem, à manipulação e à conservação.

O diagnóstico da obesidade deve ser feito pelo veterinário (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock)
O diagnóstico da obesidade deve ser feito pelo veterinário Crédito: Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock

Diagnóstico da obesidade

O diagnóstico da obesidade, sempre feito por um veterinário, pode ser obtido por meio do histórico médico detalhado do animal, seus hábitos alimentares e de exercício. Além disso, a avaliação da combinação de medidas corporais, como o Índice de Massa Corporal (IMC) específico para animais, também pode ser utilizada — embora o Escore de Condição Corporal (ECC) seja a metodologia mais utilizada e recomendada para avaliar se o pet está ou não acima do peso. 

Consequências e riscos da obesidade

A obesidade pode levar a diabetes, doenças cardíacas, problemas articulares e dificuldades respiratórias, resultando na diminuição da expectativa de vida e até a morte precoce. Por isso, a prevenção é o melhor caminho. “É essencial conscientizar os tutores sobre os perigos da obesidade e reforçar a importância de uma alimentação adequada e exercício regular desde cedo, a fim de condicionar a vida saudável dos pets . É importante buscar orientação veterinária profissional”, destaca o Dr. Flávio Barca.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos

