6 dicas para proteger seus dados em caso de roubo do celular

Configurações disponíveis no próprio dispositivo podem ajudar a manter a segurança de aplicativos sensíveis

Portal Edicase

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:00

Medidas simples podem ajudar a proteger os dados no celular em caso de furto ou roubo Crédito: Imagem: dednuel images | Shutterstock

Ter o celular roubado ou furtado é uma situação cada vez mais comum no Brasil e pode trazer prejuízos que vão muito além da perda do aparelho. Além do valor do dispositivo, criminosos podem acessar informações pessoais, redes sociais e até realizar transações financeiras em nome da vítima. Por isso, adotar medidas preventivas é fundamental para reduzir os riscos e proteger seus dados.

Conforme o Anuário de Segurança Pública de 2025, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados das secretarias de segurança de todos os estados e do Distrito Federal, 917 mil celulares foram roubados ou furtados em 2024. Por dia, estima-se que cerca de 2512 dispositivos móveis tenham sido extraviados, devido a assalto à mão armada ou a furtos. Por hora, esse número ainda ultrapassa a média de cem aparelhos.

“ Proteger-se desses tipos de incidentes é necessário e, para isso, é importante implementar controles de segurança ofensivos que contemplem controle de acesso, criptografia de dados , bloqueio de portas em Firewalls , autenticação de múltiplos fatores (MFA), além de boas práticas como atualizações constantes de sistemas, rotina regular de backups, treinamentos de conscientização em segurança e em políticas e legislações de conformidade”, explica Paulo Miranda, head de cyber da keeggo, consultoria de tecnologia.

Por isso, algumas ações simples como o uso de senhas fortes e o bloqueio remoto podem reduzir significativamente os danos causados à pessoa. A seguir, confira seis cuidados primordiais para reduzir riscos em caso de roubos.

1. Deslogar o aparelho do e-mail principal

Uma das primeiras atitudes recomendadas é deslogar o aparelho do e-mail principal, especialmente aquele utilizado para a recuperação de senhas. Isso dificulta o acesso dos criminosos a outras contas e dados pessoais. Além disso, é fundamental atualizar as senhas com frequência e não as deixar salvas em locais acessíveis.

2. Cuidado com redes Wi-Fi públicas

Ao usar redes Wi-Fi públicas, como aquelas disponíveis em bares, shoppings ou praças, é fundamental garantir que o celular esteja protegido contra ataques cibernéticos. Tenha um bom aplicativo de antivírus e utilize uma VPN para criptografar sua conexão.

Utilize aplicativos de busca e garanta que eles estão também logados no computador pessoal Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

3. Ative aplicativos de proteção

Utilizar aplicativos de busca e garantir que estejam logados em um computador pessoal pode auxiliar na localização do aparelho, mesmo que ele tenha sido desligado ou colocado em modo avião. Outra recomendação importante é adicionar uma camada extra de segurança ao dispositivo. É possível criar uma senha adicional para acesso a aplicativos sensíveis, como bancos e redes sociais.

4. Anote o IMEI e faça um boletim de ocorrência online

Uma dica fundamental é anotar o número IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do celular, que é único para cada aparelho e pode ser utilizado para bloqueio junto à operadora. Caso seu celular seja roubado, esse número pode ser usado para bloquear o dispositivo e evitar danos adicionais.

5. Tenha um seguro para minimizar as perdas financeiras

Para quem deseja garantir uma proteção extra, contar com um seguro para celular pode ser uma opção viável. Diversas seguradoras oferecem planos acessíveis que cobrem roubos e furtos, ajudando a minimizar o prejuízo causado pela perda do dispositivo .

6. Use recursos como modo roubo ou reconhecimento facial

Habilite funcionalidades no dispositivo que dificultem o acesso de terceiros. “Por fim, utilizar recursos de segurança, como o reconhecimento facial ou biometria, pode dificultar o acesso não autorizado ao celular. Esses recursos, presentes na maioria dos aparelhos, adicionam uma camada extra de proteção”, conclui Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply Tecnologia.