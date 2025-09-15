6 dicas para proteger seus dados em caso de roubo do celular

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 17:00
Ter o celular roubado ou furtado é uma situação cada vez mais comum no Brasil e pode trazer prejuízos que vão muito além da perda do aparelho. Além do valor do dispositivo, criminosos podem acessar informações pessoais, redes sociais e até realizar transações financeiras em nome da vítima. Por isso, adotar medidas preventivas é fundamental para reduzir os riscos e proteger seus dados.
Celulares
Conforme o Anuário de Segurança Pública de 2025, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com dados das secretarias de segurança de todos os estados e do Distrito Federal, 917 mil celulares foram roubados ou furtados em 2024. Por dia, estima-se que cerca de 2512 dispositivos móveis tenham sido extraviados, devido a assalto à mão armada ou a furtos. Por hora, esse número ainda ultrapassa a média de cem aparelhos.
“ Proteger-se desses tipos de incidentes é necessário e, para isso, é importante implementar controles de segurança ofensivos que contemplem controle de acesso, criptografia de dados , bloqueio de portas em Firewalls , autenticação de múltiplos fatores (MFA), além de boas práticas como atualizações constantes de sistemas, rotina regular de backups, treinamentos de conscientização em segurança e em políticas e legislações de conformidade”, explica Paulo Miranda, head de cyber da keeggo, consultoria de tecnologia.
Por isso, algumas ações simples como o uso de senhas fortes e o bloqueio remoto podem reduzir significativamente os danos causados à pessoa. A seguir, confira seis cuidados primordiais para reduzir riscos em caso de roubos.
Uma das primeiras atitudes recomendadas é deslogar o aparelho do e-mail principal, especialmente aquele utilizado para a recuperação de senhas. Isso dificulta o acesso dos criminosos a outras contas e dados pessoais. Além disso, é fundamental atualizar as senhas com frequência e não as deixar salvas em locais acessíveis.
Ao usar redes Wi-Fi públicas, como aquelas disponíveis em bares, shoppings ou praças, é fundamental garantir que o celular esteja protegido contra ataques cibernéticos. Tenha um bom aplicativo de antivírus e utilize uma VPN para criptografar sua conexão.
Utilizar aplicativos de busca e garantir que estejam logados em um computador pessoal pode auxiliar na localização do aparelho, mesmo que ele tenha sido desligado ou colocado em modo avião. Outra recomendação importante é adicionar uma camada extra de segurança ao dispositivo. É possível criar uma senha adicional para acesso a aplicativos sensíveis, como bancos e redes sociais.
Uma dica fundamental é anotar o número IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do celular, que é único para cada aparelho e pode ser utilizado para bloqueio junto à operadora. Caso seu celular seja roubado, esse número pode ser usado para bloquear o dispositivo e evitar danos adicionais.
Para quem deseja garantir uma proteção extra, contar com um seguro para celular pode ser uma opção viável. Diversas seguradoras oferecem planos acessíveis que cobrem roubos e furtos, ajudando a minimizar o prejuízo causado pela perda do dispositivo .
Habilite funcionalidades no dispositivo que dificultem o acesso de terceiros. “Por fim, utilizar recursos de segurança, como o reconhecimento facial ou biometria, pode dificultar o acesso não autorizado ao celular. Esses recursos, presentes na maioria dos aparelhos, adicionam uma camada extra de proteção”, conclui Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply Tecnologia.
Por Darlene Azevedo