Record vaza quatro participantes de ‘A Fazenda 17’ antes da estreia

Sinal do pay per view do RecordPlus revelou quatro nomes na sede do reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09:17

Quatro participantes de A Fazenda 17 já foram flagrados antes da estreia
Quatro participantes de A Fazenda 17 já foram flagrados antes da estreia Crédito: Divulgação/Edu Moraes

Uma surpresa inesperada para os fãs de A Fazenda revelou quatro participantes já confinados antes da estreia oficial da 17ª temporada. O sinal do pay per view do RecordPlus ficou disponível para assinantes antes do previsto, mostrando imagens dos peões que estão na casa desde domingo, prontos para entrar em cena nesta segunda-feira (15).

Entre os nomes confirmados, está Gabi Spanic, a icônica Usurpadora e uma das grandes apostas desta edição, o ator Guilherme Boury, o jornalista e apresentador Dudu Camargo e Nizam, ex-BBB e produtor de conteúdo adulto.

Record vaza imagens de quatro participantes de "A Fazenda"

Gabi Spanic por Reprodução
Nizam por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 4
Gabi Spanic por Reprodução

Nas redes sociais, os seguidores não demoraram a reagir ao vazamento. Um fã comentou: “Vou amar a Gaby dando um murro no Dudu quando ele procurar gracinha com ela”, enquanto outro criticou o elenco: “Que coisa ruim esse elenco e ainda acham que vai ser boa essa edição kkkkk”.

A 17ª temporada de A Fazenda estreia nesta segunda-feira, às 22h30, na Record TV, com apresentação de Adriane Galisteu. O reality promete novas polêmicas, romances, brigas e alianças, além de premiar o vencedor com R$ 2 milhões.

Todos os vencedores de 'A Fazenda'

A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução
A Fazenda 2: Karina Bacchi por Reprodução
A Fazenda 3: Daniel Bueno por Reprodução
A Fazenda 4: Joana Machado por Reprodução
A Fazenda 5: Viviane Araújo por Reprodução
A Fazenda 6: Bárbara Evans por Reprodução
A Fazenda 7: DH Silveira por Reprodução
A Fazenda 8: Douglas Sampaio por Reprodução
A Fazenda 9: Flávia Viana por Reprodução
A Fazenda 10: Rafael Ilha por Reprodução
A Fazenda 11: Lucas Viana por Reprodução
A Fazenda 12: Jojo Todynho por Reprodução
A Fazenda 13: Rico Melquiades por Reprodução
A Fazenda 14: Bárbara Borges por Reprodução
A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski por Reprodução
A Fazenda 16: Sacha Bali por Reprodução
1 de 16
A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução

Uma das novidades desta edição é a dinâmica dos infiltrados: dois peões entrarão na casa acreditando que são os únicos disfarçados e terão missões secretas. Na primeira Roça, os participantes deverão adivinhar quem são os infiltrados, enquanto o público decide se eles se safam ou ganham prêmios extras de até R$ 50 mil.

Como nas edições anteriores, os peões enfrentarão provas semanais, incluindo a principal Prova do Fazendeiro, que garante imunidade e permite indicar um rival para a Roça. O público poderá votar online pelo portal R7 para decidir quem permanece no jogo.

Para os fãs que desejam acompanhar 24 horas, o RecordPlus oferece transmissão ao vivo, enquanto cortes e momentos inéditos serão disponibilizados no canal oficial de A Fazenda no YouTube. A temporada deve durar de três a quatro meses, com a grande final prevista para dezembro.

Tags:

A Fazenda

