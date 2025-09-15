QUEIMOU A LARGADA

Record vaza quatro participantes de ‘A Fazenda 17’ antes da estreia

Sinal do pay per view do RecordPlus revelou quatro nomes na sede do reality

Quatro participantes de A Fazenda 17 já foram flagrados antes da estreia Crédito: Divulgação/Edu Moraes

Uma surpresa inesperada para os fãs de A Fazenda revelou quatro participantes já confinados antes da estreia oficial da 17ª temporada. O sinal do pay per view do RecordPlus ficou disponível para assinantes antes do previsto, mostrando imagens dos peões que estão na casa desde domingo, prontos para entrar em cena nesta segunda-feira (15).

Entre os nomes confirmados, está Gabi Spanic, a icônica Usurpadora e uma das grandes apostas desta edição, o ator Guilherme Boury, o jornalista e apresentador Dudu Camargo e Nizam, ex-BBB e produtor de conteúdo adulto.

Nas redes sociais, os seguidores não demoraram a reagir ao vazamento. Um fã comentou: “Vou amar a Gaby dando um murro no Dudu quando ele procurar gracinha com ela”, enquanto outro criticou o elenco: “Que coisa ruim esse elenco e ainda acham que vai ser boa essa edição kkkkk”.

A 17ª temporada de A Fazenda estreia nesta segunda-feira, às 22h30, na Record TV, com apresentação de Adriane Galisteu. O reality promete novas polêmicas, romances, brigas e alianças, além de premiar o vencedor com R$ 2 milhões.

Uma das novidades desta edição é a dinâmica dos infiltrados: dois peões entrarão na casa acreditando que são os únicos disfarçados e terão missões secretas. Na primeira Roça, os participantes deverão adivinhar quem são os infiltrados, enquanto o público decide se eles se safam ou ganham prêmios extras de até R$ 50 mil.

Como nas edições anteriores, os peões enfrentarão provas semanais, incluindo a principal Prova do Fazendeiro, que garante imunidade e permite indicar um rival para a Roça. O público poderá votar online pelo portal R7 para decidir quem permanece no jogo.