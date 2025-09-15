Que horas começa 'A Fazenda'? Veja tudo sobre a estreia da 17ª temporada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:31
Depois de meses de expectativa, a 17ª temporada de A Fazenda estreia nesta segunda-feira (15), às 22h30, na Record TV. O reality rural, apresentado por Adriane Galisteu, promete entregar novas polêmicas, romances, brigas e alianças, além de premiar o vencedor com R$ 2 milhões.
Uma das principais novidades do ano é a dinâmica dos infiltrados: dois peões entrarão na casa acreditando que são os únicos infiltrados e precisarão cumprir missões secretas. Na primeira Roça, os participantes terão que adivinhar quem são eles, e o público decidirá se os disfarçados se safam ou se recebem prêmios extras de até R$ 50 mil.
O reality será exibido na Record, com provas e formações de Roça em horário nobre. Já o público que quiser acompanhar 24 horas poderá acessar o RecordPlus (antigo PlayPlus). Cortes e momentos inéditos também serão publicados no canal oficial de A Fazenda no YouTube.
A Record ainda não oficializou os nomes, mas diversos famosos são apontados como possíveis participantes, entre eles:
Gaby Spanic (atriz)
Edílson “Capetinha” (ex-jogador)
MC Guimê (cantor)
Todos os vencedores de 'A Fazenda'
Camila Loures (influenciadora)
Rafael Cardoso (ator)
João Augusto Liberato (filho de Gugu)
Assim como em anos anteriores, os peões viverão confinados na sede rural e enfrentarão provas semanais, sendo a principal a Prova do Fazendeiro, que garante imunidade e o poder de indicar um rival para a Roça. O público votará online, pelo portal R7, para decidir quem permanece no jogo.
A temporada deve durar de três a quatro meses, com a grande final marcada para dezembro.