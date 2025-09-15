Acesse sua conta
Que horas começa 'A Fazenda'? Veja tudo sobre a estreia da 17ª temporada

Reality rural terá dinâmica inédita com infiltrados e estreia nesta segunda-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:31

A Fazenda 17 vem aí com elenco recorde e muitas surpresas
A Fazenda 17 vem aí com elenco recorde e muitas surpresas Crédito: Bruno Carvalho/Record

Depois de meses de expectativa, a 17ª temporada de A Fazenda estreia nesta segunda-feira (15), às 22h30, na Record TV. O reality rural, apresentado por Adriane Galisteu, promete entregar novas polêmicas, romances, brigas e alianças, além de premiar o vencedor com R$ 2 milhões.

Uma das principais novidades do ano é a dinâmica dos infiltrados: dois peões entrarão na casa acreditando que são os únicos infiltrados e precisarão cumprir missões secretas. Na primeira Roça, os participantes terão que adivinhar quem são eles, e o público decidirá se os disfarçados se safam ou se recebem prêmios extras de até R$ 50 mil.

O reality será exibido na Record, com provas e formações de Roça em horário nobre. Já o público que quiser acompanhar 24 horas poderá acessar o RecordPlus (antigo PlayPlus). Cortes e momentos inéditos também serão publicados no canal oficial de A Fazenda no YouTube.

Participantes cotados

A Record ainda não oficializou os nomes, mas diversos famosos são apontados como possíveis participantes, entre eles:

Gaby Spanic (atriz)

Edílson “Capetinha” (ex-jogador)

MC Guimê (cantor)

Todos os vencedores de 'A Fazenda'

A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução
A Fazenda 2: Karina Bacchi por Reprodução
A Fazenda 3: Daniel Bueno por Reprodução
A Fazenda 4: Joana Machado por Reprodução
A Fazenda 5: Viviane Araújo por Reprodução
A Fazenda 6: Bárbara Evans por Reprodução
A Fazenda 7: DH Silveira por Reprodução
A Fazenda 8: Douglas Sampaio por Reprodução
A Fazenda 9: Flávia Viana por Reprodução
A Fazenda 10: Rafael Ilha por Reprodução
A Fazenda 11: Lucas Viana por Reprodução
A Fazenda 12: Jojo Todynho por Reprodução
A Fazenda 13: Rico Melquiades por Reprodução
A Fazenda 14: Bárbara Borges por Reprodução
A Fazenda 15: Jaquelline Grohalski por Reprodução
A Fazenda 16: Sacha Bali por Reprodução
1 de 16
A Fazenda 1: Dado Dolabella por Reprodução

Camila Loures (influenciadora)

Rafael Cardoso (ator)

João Augusto Liberato (filho de Gugu)

Dinâmica do jogo

Assim como em anos anteriores, os peões viverão confinados na sede rural e enfrentarão provas semanais, sendo a principal a Prova do Fazendeiro, que garante imunidade e o poder de indicar um rival para a Roça. O público votará online, pelo portal R7, para decidir quem permanece no jogo.

A temporada deve durar de três a quatro meses, com a grande final marcada para dezembro.

