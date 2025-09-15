É HOJE!!

Que horas começa 'A Fazenda'? Veja tudo sobre a estreia da 17ª temporada

Reality rural terá dinâmica inédita com infiltrados e estreia nesta segunda-feira (15)

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:31

A Fazenda 17 vem aí com elenco recorde e muitas surpresas Crédito: Bruno Carvalho/Record

Depois de meses de expectativa, a 17ª temporada de A Fazenda estreia nesta segunda-feira (15), às 22h30, na Record TV. O reality rural, apresentado por Adriane Galisteu, promete entregar novas polêmicas, romances, brigas e alianças, além de premiar o vencedor com R$ 2 milhões.

Uma das principais novidades do ano é a dinâmica dos infiltrados: dois peões entrarão na casa acreditando que são os únicos infiltrados e precisarão cumprir missões secretas. Na primeira Roça, os participantes terão que adivinhar quem são eles, e o público decidirá se os disfarçados se safam ou se recebem prêmios extras de até R$ 50 mil.

O reality será exibido na Record, com provas e formações de Roça em horário nobre. Já o público que quiser acompanhar 24 horas poderá acessar o RecordPlus (antigo PlayPlus). Cortes e momentos inéditos também serão publicados no canal oficial de A Fazenda no YouTube.

Participantes cotados

A Record ainda não oficializou os nomes, mas diversos famosos são apontados como possíveis participantes, entre eles:

Gaby Spanic (atriz)

Edílson “Capetinha” (ex-jogador)

MC Guimê (cantor)

Todos os vencedores de 'A Fazenda' 1 de 16

Camila Loures (influenciadora)

Rafael Cardoso (ator)

João Augusto Liberato (filho de Gugu)

Dinâmica do jogo

Assim como em anos anteriores, os peões viverão confinados na sede rural e enfrentarão provas semanais, sendo a principal a Prova do Fazendeiro, que garante imunidade e o poder de indicar um rival para a Roça. O público votará online, pelo portal R7, para decidir quem permanece no jogo.