Modelo falta a evento e é confirmada no elenco de 'A Fazenda'; saiba detalhes

Influenciadora é musa da Vila Isabel, mas não esteve na quadra da escola de samba

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 15:59

Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' Crédito: Antonio Chahestian/Record

A modelo Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, está entre as famosas confinadas na nova temporada do reality show "A Fazenda", que estreia na próxima segunda-feira (15), na Record. Os rumores de uma confirmação da participação no programa aumentaram após a influenciadora faltar a um evento da Vila Isabel.

Rayane é musa da escola de samba, e não compareceu à quadra da agremiação para um momento especial realizado na última sexta-feira (12). Segundo o portal LeoDias, ela não pôde estar presente no evento porque está em um hotel em São Paulo, prestes a entrar na atração da Record. O confinamento de "A Fazenda 17" começou na manhã de quarta-feira (10).

Natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Rayane ganhou destaque nacional em 2020 após acompanhar o rapper americano Tyga durante sua passagem pelo Brasil para alguns shows. Ela apareceu várias vezes ao lado do artista na época. Atualmente, ela tem mais de 400 mil seguidores no Instagram.