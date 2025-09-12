Acesse sua conta
Cantor está confirmado no elenco de 'A Fazenda 17'; veja quem é

Artista é ex de Mileide Mihaile e viveu relacionamento conturbado com a ex-esposa de Wesley Safadão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:59

A Fazenda 17
A Fazenda 17 Crédito: Divulgação

A nova temporada do reality show rural "A Fazenda" teve mais um participante divulgado. O cantor e compositor Wallas Arrais, conhecido por sua voz marcante no forró e sertanejo, está confirmado entre os 26 integrantes da 17ª edição da atração, que estreia na próxima segunda-feira (15), na Record. A informação é do portal LeoDias.

Nascido na cidade de Iguatu, Ceará, Wallas Brenon Alves Arrais tem 32 anos e possui 1,1 milhão de seguidores no Instagram. O artista tem uma carreira consolidada por hits como "Bebendo Pra Esquecer", mas também ganhou notoriedade por sua vida pessoal. Em 2019, ele viveu um breve romance com a influenciadora digital Mileide Mihaile, ex-mulher de Wesley Safadão.

Depois de um conturbado término de relacionamento, a famosa foi acusada de ter rasgado, usando uma tesoura, todas as roupas de Wallas como vingança. Na época, a mãe de Yudi desmentiu tal informação.

No ano seguinte, o cantor mostrou, nas redes sociais, as peças que teriam sido afetadas no ataque de fúria da ex-companheira. "Essas aí estão meio rasgadas, né, dona Dora? O que foi isso?", disse o cantor, na época, em tom de deboche. "Botaram foi no moedor, foi? Que isso?", completou.

Mileide não deixou barato e também fez questão de debochar da situação. Em um vídeo no Instagram, ela afirmou: "Para engajar, tem que ter a preta, né?", ao referir-se sobre si mesma como alavanca de sucesso para Wallas Arrais.

