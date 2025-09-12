Ex de Neymar é confirmada no elenco de 'A Fazenda 17'; saiba detalhes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:31
Faltam apenas três dias para a estreia de "A Fazenda 17", da Record. Com estreia marcada para a próxima segunda-feira (15), a nova temporada do reality show rural já tem seus 26 integrantes do elenco confinados - e, entre eles, está um ex-affair de Neymar.
De acordo com o portal LeoDias, a cantora e empresária Gabriela Batista, a Gabily, está confirmada entre os participantes da atração. Além de ser conhecida por sua carreira na música, a artista também ganhou notoriedade por ter vivido um affair com Neymar em 2018, antes de ele conhecer Bruna Biancardi, sua atual companheira.
Gabily
Mesmo após o romance, os dois seguem com uma relação de amizade. Gabily já foi vista em momentos descontraídos com o jogador do Santos e até mesmo com Bruna Biancardi, mãe de Mavie e Mel. Em outubro de 2024, a cantora viajou para a Arábia Saudita para assistir a uma partida do craque pelo Al-Hilal. Além disso, fez uma homenagem ao craque quando ele voltou para o Santos.