Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex de Neymar é confirmada no elenco de 'A Fazenda 17'; saiba detalhes

Cantora e jogador possuem uma relação de amizade até hoje

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:31

Neymar
Neymar Crédito: Reprodução

Faltam apenas três dias para a estreia de "A Fazenda 17", da Record. Com estreia marcada para a próxima segunda-feira (15), a nova temporada do reality show rural já tem seus 26 integrantes do elenco confinados - e, entre eles, está um ex-affair de Neymar.

De acordo com o portal LeoDias, a cantora e empresária Gabriela Batista, a Gabily, está confirmada entre os participantes da atração. Além de ser conhecida por sua carreira na música, a artista também ganhou notoriedade por ter vivido um affair com Neymar em 2018, antes de ele conhecer Bruna Biancardi, sua atual companheira.

Gabily

Gabily e Neymar por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
Gabily por Reprodução/Instagram
1 de 19
Gabily e Neymar por Reprodução/Instagram

Mesmo após o romance, os dois seguem com uma relação de amizade. Gabily já foi vista em momentos descontraídos com o jogador do Santos e até mesmo com Bruna Biancardi, mãe de Mavie e Mel. Em outubro de 2024, a cantora viajou para a Arábia Saudita para assistir a uma partida do craque pelo Al-Hilal. Além disso, fez uma homenagem ao craque quando ele voltou para o Santos.

Leia mais

Imagem - Furo de roteiro deixa história sem sentido em Êta Mundo Melhor!

Furo de roteiro deixa história sem sentido em Êta Mundo Melhor!

Imagem - Estrela do tênis, Carlos Alcaraz tem romance com modelo exposto por cunhada

Estrela do tênis, Carlos Alcaraz tem romance com modelo exposto por cunhada

Imagem - Amado Batista e Calita Francielle: sensitiva prevê traição, gravidez e fim do casamento

Amado Batista e Calita Francielle: sensitiva prevê traição, gravidez e fim do casamento

Tags:

A Fazenda 17 A Fazenda

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Backstreet Boys no The Town 2025: veja horário do show e como assistir

Backstreet Boys no The Town 2025: veja horário do show e como assistir
Imagem - Por que algumas aves colocam ovos nos ninhos de outros pássaros? Veja 5 exemplos

Por que algumas aves colocam ovos nos ninhos de outros pássaros? Veja 5 exemplos

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas
01

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
02

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Imagem - Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'
03

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
04

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro