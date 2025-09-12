Estrela do tênis, Carlos Alcaraz tem romance com modelo exposto por cunhada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:07
O campeão do US Open, Carlos Alcaraz, de 22 anos, viu sua vida amorosa virar notícia logo após conquistar o Grand Slam. Isso porque Grace Ann Nader, irmã da modelo norte-americana Brooks Nader, deixou escapar que os rumores de romance entre os dois são reais.
A revelação aconteceu na quarta-feira (10), durante o desfile da Raising Cane na Semana de Moda de Nova York. Questionada sobre os boatos, Grace foi direta: “Os rumores são verdadeiros. Namoro é um termo tão vago, mas eu sei que ele é o homem do momento”.
Brooks, de 28 anos, já foi casada com o publicitário Billy Haire e recentemente se relacionou com o dançarino Gleb Shevchenko, parceiro dela na versão americana do Dança dos Famosos. A modelo ainda não comentou abertamente sobre Alcaraz, mas não desmentiu a fala da irmã.
O espanhol, por sua vez, chegou a ser apontado como affair da tenista britânica Emma Raducanu no início do ano, embora ela tenha negado qualquer envolvimento.
Possível triângulo amoroso envolve; Carlos Alcaraz, Brooks Nader e Jannik Sinner
A situação ganhou ainda mais repercussão porque Grace Ann fez trocadilhos durante a entrevista, mencionando que o “cunhado” era um winner (vencedor), palavra que lembra o sobrenome do vice-campeão do US Open, o italiano Jannik Sinner, rival derrotado por Alcaraz na final.
Entre insinuações e brincadeiras, Grace ainda deixou escapar que Brooks vinha saindo com homens de “diferentes quadras e campos”, mas garantiu que não havia atletas da NBA entre eles.
O tabloide norte-americano Page Six chegou a sugerir que a modelo teria vivido momentos próximos tanto com Alcaraz quanto com Sinner durante o torneio em Nova York, alimentando ainda mais o burburinho de um possível triângulo amoroso.