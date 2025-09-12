Acesse sua conta
Estrela do tênis, Carlos Alcaraz tem romance com modelo exposto por cunhada

Campeão de 22 anos estaria vivendo romance com modelo seis anos mais velha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 13:07

Carlos Alcaraz tem romance com modelo exposto por cunhada Crédito: Reprodução/Instagram 

O campeão do US Open, Carlos Alcaraz, de 22 anos, viu sua vida amorosa virar notícia logo após conquistar o Grand Slam. Isso porque Grace Ann Nader, irmã da modelo norte-americana Brooks Nader, deixou escapar que os rumores de romance entre os dois são reais.

A revelação aconteceu na quarta-feira (10), durante o desfile da Raising Cane na Semana de Moda de Nova York. Questionada sobre os boatos, Grace foi direta: “Os rumores são verdadeiros. Namoro é um termo tão vago, mas eu sei que ele é o homem do momento”.

Brooks, de 28 anos, já foi casada com o publicitário Billy Haire e recentemente se relacionou com o dançarino Gleb Shevchenko, parceiro dela na versão americana do Dança dos Famosos. A modelo ainda não comentou abertamente sobre Alcaraz, mas não desmentiu a fala da irmã.

O espanhol, por sua vez, chegou a ser apontado como affair da tenista britânica Emma Raducanu no início do ano, embora ela tenha negado qualquer envolvimento.

Possível triângulo amoroso envolve; Carlos Alcaraz, Brooks Nader e Jannik Sinner

Carlos Alcaraz, Brooks Nader e Jannik Sinner por Reprodução/Redes Sociais
O tenista espanhol Carlos Alcaraz por Reprodução/Instagram
Irmã de Brooks Nader disse também que sobrenome do romance da modelo rima com 'vencedor', em inglês 'winner', o que indicaria ser Jannik Sinner por Reprodução/Instagram
Brooks Nader, apontada como affair do tenista Carlos Alcaraz por Reprodução/Getty Images
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner na final do US Open, no último domingo, 7 por Reprodução/Getty Images
Emma Raducanu por Reprodução/Instagram
A modelo Brooks Nader por Reprodução/Instagram
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz por Reprodução/Instagram
Estrela do tênis, Carlos Alcaraz tem romance com modelo exposto por cunhada por Reprodução/Instagram
1 de 9
Carlos Alcaraz, Brooks Nader e Jannik Sinner por Reprodução/Redes Sociais

A situação ganhou ainda mais repercussão porque Grace Ann fez trocadilhos durante a entrevista, mencionando que o “cunhado” era um winner (vencedor), palavra que lembra o sobrenome do vice-campeão do US Open, o italiano Jannik Sinner, rival derrotado por Alcaraz na final.

Entre insinuações e brincadeiras, Grace ainda deixou escapar que Brooks vinha saindo com homens de “diferentes quadras e campos”, mas garantiu que não havia atletas da NBA entre eles.

O tabloide norte-americano Page Six chegou a sugerir que a modelo teria vivido momentos próximos tanto com Alcaraz quanto com Sinner durante o torneio em Nova York, alimentando ainda mais o burburinho de um possível triângulo amoroso.

