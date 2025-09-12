TRIÂNGULO AMOROSO?

Estrela do tênis, Carlos Alcaraz tem romance com modelo exposto por cunhada

Campeão de 22 anos estaria vivendo romance com modelo seis anos mais velha

12 de setembro de 2025

O campeão do US Open, Carlos Alcaraz, de 22 anos, viu sua vida amorosa virar notícia logo após conquistar o Grand Slam. Isso porque Grace Ann Nader, irmã da modelo norte-americana Brooks Nader, deixou escapar que os rumores de romance entre os dois são reais.

A revelação aconteceu na quarta-feira (10), durante o desfile da Raising Cane na Semana de Moda de Nova York. Questionada sobre os boatos, Grace foi direta: “Os rumores são verdadeiros. Namoro é um termo tão vago, mas eu sei que ele é o homem do momento”.

Brooks, de 28 anos, já foi casada com o publicitário Billy Haire e recentemente se relacionou com o dançarino Gleb Shevchenko, parceiro dela na versão americana do Dança dos Famosos. A modelo ainda não comentou abertamente sobre Alcaraz, mas não desmentiu a fala da irmã.

O espanhol, por sua vez, chegou a ser apontado como affair da tenista britânica Emma Raducanu no início do ano, embora ela tenha negado qualquer envolvimento.

A situação ganhou ainda mais repercussão porque Grace Ann fez trocadilhos durante a entrevista, mencionando que o “cunhado” era um winner (vencedor), palavra que lembra o sobrenome do vice-campeão do US Open, o italiano Jannik Sinner, rival derrotado por Alcaraz na final.

Entre insinuações e brincadeiras, Grace ainda deixou escapar que Brooks vinha saindo com homens de “diferentes quadras e campos”, mas garantiu que não havia atletas da NBA entre eles.