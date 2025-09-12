Acesse sua conta
Ernesto coloca Candinho contra a parede em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (12)

Capítulo traz segredos, desconfianças e momentos de tensão na história de Walcyr Carrasco

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05:00

O vilão Ernesto (Eriberto Leão) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta sexta-feira (12), será marcado por grandes tensões e novas armações. Ernesto deixa claro para Candinho que não pretende revelar o paradeiro de seu filho, aumentando ainda mais a angústia do protagonista.

Enquanto isso, Estela decide devolver as provas às crianças e levanta dúvidas sobre a permanência de Samir na escola. Ela ainda é surpreendida quando Celso revela que Ernesto foi preso. Zulma, atenta aos movimentos de Marilda e Aderbal, alerta Candinho de que Samir pode estar correndo sério perigo.

Sandra escreve em um diário detalhes sobre sua relação com Barão, e Francine acredita que Zé dos Porcos tenha posses após vê-lo no carro de Candinho. Já Carneiro preocupa Quinzinho ao anunciar que a saúde de Cunegundes inspira cuidados.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Na prisão, Ernesto pede a ajuda de Tamires para entrar em contato com seu padrinho, em mais uma tentativa de se proteger. Ao mesmo tempo, Candinho sonda Celso em busca de informações sobre o casal que adotou Samir. Para piorar, Marilda e Aderbal comunicam ao menino que planejam uma viagem, deixando o clima ainda mais tenso.

Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

