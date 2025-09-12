Ernesto coloca Candinho contra a parede em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05:00
O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta sexta-feira (12), será marcado por grandes tensões e novas armações. Ernesto deixa claro para Candinho que não pretende revelar o paradeiro de seu filho, aumentando ainda mais a angústia do protagonista.
Enquanto isso, Estela decide devolver as provas às crianças e levanta dúvidas sobre a permanência de Samir na escola. Ela ainda é surpreendida quando Celso revela que Ernesto foi preso. Zulma, atenta aos movimentos de Marilda e Aderbal, alerta Candinho de que Samir pode estar correndo sério perigo.
Sandra escreve em um diário detalhes sobre sua relação com Barão, e Francine acredita que Zé dos Porcos tenha posses após vê-lo no carro de Candinho. Já Carneiro preocupa Quinzinho ao anunciar que a saúde de Cunegundes inspira cuidados.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Na prisão, Ernesto pede a ajuda de Tamires para entrar em contato com seu padrinho, em mais uma tentativa de se proteger. Ao mesmo tempo, Candinho sonda Celso em busca de informações sobre o casal que adotou Samir. Para piorar, Marilda e Aderbal comunicam ao menino que planejam uma viagem, deixando o clima ainda mais tenso.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.