REALITY

Quem é Silvia Malanzuk, participante do Casamento às Cegas Brasil 50+ e criadora de conteúdo adulto

Ex-comissária de bordo e atriz busca o amor no reality da Netflix

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:04

Silvia Malanzuk, participante do Casamento às Cegas Brasil 50+ e criadora de conteúdo adulto Crédito: Reprodução/Privacy

A nova temporada de Casamento às Cegas: Brasil chegou à Netflix e já está dando o que falar. Entre os participantes da edição especial “Nunca é Tarde”, exclusiva para pessoas acima de 50 anos, está Silvia Malanzuki, de 62 anos, que chamou atenção não apenas por sua presença carismática no programa, mas também por sua atuação como criadora de conteúdo adulto na plataforma Privacy.

Com assinatura de cerca de R$ 100 por mês, Silvia compartilha fotos e vídeos sensuais em um perfil que já acumula mais de 1,5 mil curtidas. Em sua biografia na rede, ela convida seguidores: “Relaxe e se permita entrar no meu mundo sigiloso”.

Nas redes sociais, a participante vem alimentando a curiosidade do público sobre o desfecho no reality. “E aí? Será que deu match? O que vocês acham? Casei ou não? Muitos vão achar que sim pelo meu sumiço nas redes… Se sentiriam traídos, amores?”, provocou em um post.

Quem é Silvia Malanzuki

Ex-comissária de bordo, atriz e cantora, Silvia mora em São Paulo, está solteira há cinco anos, nunca se casou, tem um filho e divide a casa com 10 gatos. Fora dos palcos e telas, também já se destacou no jiu-jitsu, onde competiu na categoria peso galo.

Casamento às Cegas 1 de 4

No programa, a criadora de conteúdo não escondeu a autoconfiança: “Eu tenho muitos pretendentes atrás de mim. Se eu for tomar café com dois ou três por dia, vou chegar aos 200 anos sem conhecer todo mundo”, brincou em sua apresentação.

Silvia Malanzuk, participante do Casamento às Cegas Brasil 50+ 1 de 6

A 5ª edição do reality comandado por Klebber Toledo e Camila Queiroz traz 30 participantes solteiros com mais de 50 anos em busca de um novo amor. O elenco, descrito pelos apresentadores como “mais sexy e ousado” que os anteriores, promete movimentar as redes sociais com romances inesperados.