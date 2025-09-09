BELEZA

Confira 5 dicas de cortes de cabelo para homens práticos

Veja opções modernas e fáceis de manter para homens com rotina agitada

Portal Edicase

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 20:30

Alguns cortes de cabelo são ideais para homens que buscam praticidade no dia a dia Crédito: Imagem: AYO Production | Shutterstock

Nos últimos anos, os homens têm valorizado cada vez mais a importância de manter uma boa aparência no dia a dia. Seja no ambiente de trabalho, nos estudos ou mesmo em momentos de lazer, estar bem cuidado vai além da estética: influencia diretamente na autoestima, confiança e até na forma como somos percebidos pelos outros.

“Quando um homem cuida da aparência, ele não está apenas investindo em estilo, mas também em bem-estar. Um bom corte de cabelo, além de transmitir cuidado pessoal, ajuda em todas as situações do cotidiano, do profissional ao social”, destaca Ricardo Silva, barbeiro da BR Barbearia, franquia de barbearias.

A seguir, o profissional lista 5 dicas de cortes masculinos para quem busca praticidade. Confira!

1. Buzz cut ou corte raspado

O buzz cut é o corte ideal para quem busca praticidade Crédito: Imagem: Vikafoto33 | Shutterstock

Simples, moderno e sem complicações. O buzz cut é o corte ideal para quem busca praticidade total, já que não exige finalizadores nem manutenção frequente.

2. Crew cut ou corte militar

O corte militar garante um visual alinhado Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O corte militar é uma ótima opção para homens que querem estar sempre arrumados, mas sem perder tempo todos os dias. As laterais são curtas e o topo levemente maior, garantindo um visual alinhado .

3. Undercut ou corte com laterais raspadas

O undercut é prático e traz personalidade ao visual Crédito: Imagem: Kateryna Onyshchuk | Shutterstock

O undercut oferece versatilidade. Ele pode ser usado mais polido ou com um ar despojado, dependendo da ocasião. É prático e traz personalidade ao visual.

4. Fade clássico ou degradê

O fade é ideal para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo Crédito: Imagem: Bricolage | Shutterstock

O degradê nas laterais deixa o fade moderno e democrático . É um corte que combina com vários estilos e formatos de rosto, além de se manter bem estruturado por mais tempo.

5. Caesar cut ou corte romano

O caesar cut é ideal para quem gosta de um corte diferente Crédito: Imagem: Master1305 | Shutterstock

Inspirado no estilo romano, o caesar cut traz fios curtos e uma franja discreta para frente. É ideal para quem gosta de um corte diferente, mas que não exige muito esforço para arrumar no dia a dia.