Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rainha das Cavalgadas de cidade baiana é encontrada morta dentro de casa

Karla Rafaelli deixa uma filha de apenas 4 anos de idade

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:06

Karla Rafaelli de Oliveira Rocha
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Os pouco mais de 13 mil moradores da cidade de Várzea Nova, no centro-norte do estado, viveram um choque na manhã desta segunda-feira (2), após uma jovem de 23 anos ser encontrada morta dentro da casa onde morava com a filha de 4 anos e o companheiro. Ela era conhecida por atuar como Rainha das Cavalgadas nos festejos tradicionais da cidade.

De acordo com informações da Polícia Civil, Karla Rafaelli de Oliveira Rocha foi encontrada sem vida, com marcas de tiros, dentro da própria residência, localizada na Rua Joaquim Miranda Rios. O corpo foi localizado por militares do 29º Batalhão da Polícia Militar, após a corporação receber a informação de que havia uma pessoa morta no imóvel.

Rainha das Cavalgadas foi morta a tiros dentro de casa

Karla Rafaelli deixa uma filha de apenas quatro anos por Reprodução/ Redes sociais
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha por Reprodução/ Redes sociais
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha por Reprodução/ Redes sociais
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha por Reprodução/ Redes sociais
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha por Reprodução/ Redes sociais
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha por Reprodução/ Redes sociais
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha por Reprodução/ Redes sociais
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha por Reprodução/ Redes sociais
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha por Reprodução/ Redes sociais
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha por Reprodução/ Redes sociais
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha por Reprodução/ Redes sociais
Karla Rafaelli de Oliveira Rocha por Reprodução/ Redes sociais
1 de 12
Karla Rafaelli deixa uma filha de apenas quatro anos por Reprodução/ Redes sociais

“Ao chegarem, os militares constataram o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo”, informou a PM, por meio de nota.

Em uma publicação nas redes sociais, a Prefeitura de Várzea Nova lamentou a morte de Karla e destacou a importância da jovem para a cultura do município. “Karla será sempre lembrada pelo seu jeito simples, educado e respeitoso de tratar as pessoas, e pelo carinho com que representava nossa cultura. Como Rainha das Cavalgadas, ela levava alegria, tradição e um sorriso que conquistava a todos por onde passava”, diz o comunicado.

Segundo a Polícia Civil, foi instaurado um inquérito na Delegacia Territorial de Várzea Nova para apurar as circunstâncias do crime. Ainda de acordo com a corporação, o suspeito já foi identificado, mas ainda não foi localizado. O caso é investigado como feminicídio.

Tags:

Feminicído Violência Contra A Mulher

Mais recentes

Imagem - 'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador

'Sangue ferveu', diz motorista agredido ao encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador
Imagem - Vacinação infantil gratuita: Shopping Piedade recebe campanha nesta terça-feira (3)

Vacinação infantil gratuita: Shopping Piedade recebe campanha nesta terça-feira (3)
Imagem - Autoescolas denunciam atraso de pagamento milionário do Governo do Estado e suspendem atendimentos

Autoescolas denunciam atraso de pagamento milionário do Governo do Estado e suspendem atendimentos

MAIS LIDAS

Imagem - Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’
01

Lembra deles? Saiba por onde andam os atores mirins de ‘Terra Nostra’

Imagem - Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'
02

Mara Maravilha segue na UTI em São Paulo e equipe pede orações: 'Sem previsão de alta'

Imagem - Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas
03

Como é a mansão de Rayssa Leal, com pista de skate no quintal e presença de marcas

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil
04

Prefeitura abre inscrições para concurso com 168 vagas e salários de até R$ 15 mil