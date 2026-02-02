FEMINICÍDIO

Rainha das Cavalgadas de cidade baiana é encontrada morta dentro de casa

Karla Rafaelli deixa uma filha de apenas 4 anos de idade

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:06

Karla Rafaelli de Oliveira Rocha Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Os pouco mais de 13 mil moradores da cidade de Várzea Nova, no centro-norte do estado, viveram um choque na manhã desta segunda-feira (2), após uma jovem de 23 anos ser encontrada morta dentro da casa onde morava com a filha de 4 anos e o companheiro. Ela era conhecida por atuar como Rainha das Cavalgadas nos festejos tradicionais da cidade.

De acordo com informações da Polícia Civil, Karla Rafaelli de Oliveira Rocha foi encontrada sem vida, com marcas de tiros, dentro da própria residência, localizada na Rua Joaquim Miranda Rios. O corpo foi localizado por militares do 29º Batalhão da Polícia Militar, após a corporação receber a informação de que havia uma pessoa morta no imóvel.

Rainha das Cavalgadas foi morta a tiros dentro de casa 1 de 12

“Ao chegarem, os militares constataram o fato. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a realização da perícia e remoção do corpo”, informou a PM, por meio de nota.

Em uma publicação nas redes sociais, a Prefeitura de Várzea Nova lamentou a morte de Karla e destacou a importância da jovem para a cultura do município. “Karla será sempre lembrada pelo seu jeito simples, educado e respeitoso de tratar as pessoas, e pelo carinho com que representava nossa cultura. Como Rainha das Cavalgadas, ela levava alegria, tradição e um sorriso que conquistava a todos por onde passava”, diz o comunicado.