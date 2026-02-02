Isenção do IR já vale na Bahia: 420 mil baianos deixam de pagar tributo; veja o que muda na declaração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:04
Com a isenção total do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil valendo a partir deste mês de fevereiro, na Bahia, 420,9 mil contribuintes deixaram de pagar o tributo. A informação, divulgada nesta segunda-feira (2), é do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal (Cetad).
Além disso, outras 220,8 mil pessoas com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil mensais terão descontos progressivos. Segundo o órgão, 656,7 mil baianos já não pagavam o Imposto de Renda. Com a nova regra, esse número deve subir para mais de um milhão de declarantes.
Confira a nova tabela do IR com as faixas e alíquotas
As alterações começam a valer para os salários pagos a partir de janeiro desde ano, cujos pagamentos acontecem em fevereiro.
Já na declaração do IR, o impacto só vai ser sentido em 2027, que é quando será considerado o rendimento de 2026. De acordo com o integrante do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Adriano Marrocos, na declaração que vai ser entregue em maio deste ano, nada muda. “Esses trabalhadores ainda terão que entregá-la normalmente. O benefício teve início apenas em janeiro de 2026, ou seja, qualquer reflexo da redução do IR deverá ser percebido somente em maio de 2027", falou em entrevista à Agência Brasil.