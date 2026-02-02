IMPOSTO DE RENDA

Isenção do IR já vale na Bahia: 420 mil baianos deixam de pagar tributo; veja o que muda na declaração

Alterações começam a valer para os salários pagos a partir de janeiro que são depositados em fevereiro

Monique Lobo

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 20:04

Mais de 400 mil baianos estão isentos do Imposto de Renda Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Com a isenção total do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil valendo a partir deste mês de fevereiro, na Bahia, 420,9 mil contribuintes deixaram de pagar o tributo. A informação, divulgada nesta segunda-feira (2), é do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal (Cetad).

Além disso, outras 220,8 mil pessoas com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil mensais terão descontos progressivos. Segundo o órgão, 656,7 mil baianos já não pagavam o Imposto de Renda. Com a nova regra, esse número deve subir para mais de um milhão de declarantes.

Confira a nova tabela do IR com as faixas e alíquotas 1 de 4

As alterações começam a valer para os salários pagos a partir de janeiro desde ano, cujos pagamentos acontecem em fevereiro.