Vítima grita por socorro; delegada de folga ouve e impede agressão doméstica em Feira de Santana

Monique Lobo
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21:54
O grito de socorro de uma vítima de agressão doméstica, em Feira de Santana, na Bahia, foi o que alertou uma delegada que estava de folga no local e impediu o ataque. O caso aconteceu no último domingo (1º) e o homem responsável pelo crime foi preso em flagrante.
De acordo com a Polícia Civil, a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Alana Fialho, estava em um condomínio no bairro SIM, durante a sua folga, quando se deparou com os pedidos de ajuda. Ela foi até o local e impediu as agressões. Em seguida, deu voz de prisão ao suspeito.
O homem, de 22 anos, permaneceu sob custódia da delegada até a chegada da Polícia Militar, acionada por moradores do condomínio. Tanto ele, quanto a vítima, uma mulher de 29 anos, foram conduzidos à Deam de Feira de Santana. O homem segue custodiado.