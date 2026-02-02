AÇÃO RÁPIDA

Vítima grita por socorro; delegada de folga ouve e impede agressão doméstica em Feira de Santana

Suspeito foi preso em flagrante e segue custodiado

Monique Lobo

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 21:54

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Feira de Santana Crédito: Rafael Marques/Ascom-SSP

O grito de socorro de uma vítima de agressão doméstica, em Feira de Santana, na Bahia, foi o que alertou uma delegada que estava de folga no local e impediu o ataque. O caso aconteceu no último domingo (1º) e o homem responsável pelo crime foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Alana Fialho, estava em um condomínio no bairro SIM, durante a sua folga, quando se deparou com os pedidos de ajuda. Ela foi até o local e impediu as agressões. Em seguida, deu voz de prisão ao suspeito.