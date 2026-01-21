SEGURANÇA DA MULHER

Bahia teve mais de 100 mulheres vítimas de feminicídio em 2025

O Estado ocupa a 4º posição no ranking nacional de crimes do tipo

Nauan Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 16:51

Violência contra mulher Crédito: Freepik

A Bahia contabilizou 103 ocorrências de feminicídio ao longo de 2025, de acordo com levantamento do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), vinculado ao Ministério da Justiça.

Mesmo com um recuo de 6% comparado ao ano anterior, a Bahia ocupa a quarta posição entre os estados do país com maior volume de assassinatos de mulheres. À frente encontram-se São Paulo (233), Minas Gerais (139) e Rio de Janeiro (104).

Em comparação com o ano de 2020, Salvador liderou os registros no estado com 94 casos, seguida por Feira de Santana (29), Porto Seguro (18) e Juazeiro (17). Somente no ano passado, a capital concentrou 11 ocorrências de feminicídio, consolidando-se como o município com o maior índice de crimes de ódio baseados no gênero no estado. No acumulado dos últimos cinco anos, o território baiano somou 641 crimes desta natureza.