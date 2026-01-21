Acesse sua conta
Bahia teve mais de 100 mulheres vítimas de feminicídio em 2025

O Estado ocupa a 4º posição no ranking nacional de crimes do tipo

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 16:51

Violência contra mulher
Violência contra mulher Crédito: Freepik

A Bahia contabilizou 103 ocorrências de feminicídio ao longo de 2025, de acordo com levantamento do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), vinculado ao Ministério da Justiça.

Mesmo com um recuo de 6% comparado ao ano anterior, a Bahia ocupa a quarta posição entre os estados do país com maior volume de assassinatos de mulheres. À frente encontram-se São Paulo (233), Minas Gerais (139) e Rio de Janeiro (104).

Em comparação com o ano de 2020, Salvador liderou os registros no estado com 94 casos, seguida por Feira de Santana (29), Porto Seguro (18) e Juazeiro (17). Somente no ano passado, a capital concentrou 11 ocorrências de feminicídio, consolidando-se como o município com o maior índice de crimes de ódio baseados no gênero no estado. No acumulado dos últimos cinco anos, o território baiano somou 641 crimes desta natureza.

Em âmbito federal, o Brasil atingiu a marca de 1.470 feminicídios em 2025, o que aponta para um crescimento recorde de 175% na última década. Os dados reforçam uma realidade preocupante: em média, quatro mulheres são mortas diariamente no país por questões de gênero.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Crime, fugas e acidente de avião: como um feminicídio em apart-hotel na Pituba terminou sem julgamento

Feminicídios com arma de fogo crescem 83% em Salvador e RMS em 2025

Feminicídios com arma de fogo crescem 52% em 2025; Salvador e RMS concentram 11 casos

Linha do tempo: cronologia mostra como foi feminicídio de comerciante deixada em freezer em Periperi

Vítima de feminicídio pediu em áudios que ex a deixasse em paz: 'Você me dá crise de ansiedade. Não quero te ver'

Morte Feminicído Violência Contra A Mulher

