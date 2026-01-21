CRIME

Líder de facção baiana suspeito de ordenar expulsão de moradores à distância é preso

Homem responde pelo crime de homicídio e foi localizado em Goiás

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:54

Homem foi preso pela Polícia Civil de Goiás Crédito: Google Street View

Um homem foi preso nesta terça-feira (20), no Setor Jardim América, em Goiânia, capital de Goiás. Ele estava foragido da Justiça da Bahia e responde pelo crime de homicídio. O suspeito também é apontado como responsável por ordenar a expulsão de moradores de localidades no interior baiano, em nome da facção criminosa da qual faz parte.

O homem, que não teve a identidade divulgada, é apontado como integrante de uma facção com atuação na Bahia. As investigações indicam que ele exercia a liderança do grupo e mantinha influência em diversas cidades do interior do estado.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, mesmo fora da Bahia, o suspeito determinava a expulsão de moradores e diferente localidades onde possuía influência, impondo domínio territorial por meio de ameaças, violência e intimidação, com o objetivo de consolidar o controle da facção, atuando de maneira estruturada e coordenada.