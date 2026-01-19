Acesse sua conta
Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Mudanças no comportamento de consumo indicam que a busca por qualidade culinária deve dominar as casas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:00

Veja quais são os métodos de reaquecimento que prometem dominar as cozinhas internacionais em breve
Veja quais são os métodos de reaquecimento que prometem dominar as cozinhas internacionais em breve Crédito: Freepik

De acordo com previsões da imprensa internacional, o ano de 2026 marcará uma virada drástica no uso de eletrodomésticos.

O micro-ondas, antes indispensável, agora enfrenta um forte questionamento devido às reclamações frequentes sobre a perda de textura dos pratos.

Qual a tendência para os eletrodomésticos, como geladeira, air fryer, micro-ondas?

As pessoas estão redescobrindo que a comida de verdade merece um tratamento mais cuidadoso na hora de ir à mesa.

O retorno das técnicas tradicionais

O uso do fogão para aquecer refeições está voltando com força total nas casas que valorizam o paladar refinado.

Utilizar fogo baixo e panelas adequadas permite que os sabores se harmonizem novamente sem queimar os ingredientes. No entanto, é fundamental ter paciência e mexer o conteúdo para que o calor se espalhe de forma correta e eficiente.

Para massas e pratos com molhos, o método manual evita que a comida perca sua consistência característica e fique borrachuda.

Além disso, a possibilidade de adicionar temperos frescos durante o reaquecimento eleva o nível da refeição simples.

Assim, você transforma uma sobra comum em um prato revitalizado e cheio de vida, sem o aspecto artificial do micro-ondas.

Segurança térmica no forno

Aquecer alimentos no forno é, sem dúvida, uma das maneiras mais seguras de manter a integridade nutritiva e sensorial.

Quando você ajusta o termostato para marcas entre 80 e 120 graus, o calor envolve o alimento de maneira constante. Esse processo lento é vital para pratos complexos, como lasanhas ou assados, que precisam de calor interno profundo.

Por outro lado, o uso do forno exige um planejamento melhor do tempo de preparo das refeições diárias.

Mas essa pequena mudança de hábito resulta em carnes suculentas e acompanhamentos que não perdem suas propriedades naturais.

Eventualmente, o consumidor percebe que a espera vale a pena para ter uma alimentação com qualidade de restaurante dentro do próprio lar.

Tecnologia aliada à praticidade

A evolução dos eletrodomésticos trouxe opções que superam o micro-ondas em diversos aspectos técnicos e práticos atualmente.

Fritadeiras sem óleo e panelas de pressão elétricas multifuncionais oferecem rapidez sem comprometer a qualidade final do que você consome.

Esses aparelhos contam com sensores que evitam o ressecamento excessivo, um problema crônico dos modelos antigos.

Portanto, a substituição natural desses equipamentos reflete uma preocupação maior com a saúde e o bem-estar da família.

Os novos modelos combinam a necessidade de velocidade com a exigência de um sabor autêntico e texturas perfeitas.

