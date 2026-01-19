COZINHA

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Mudanças no comportamento de consumo indicam que a busca por qualidade culinária deve dominar as casas

Agência Correio

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 07:00

Veja quais são os métodos de reaquecimento que prometem dominar as cozinhas internacionais em breve Crédito: Freepik

De acordo com previsões da imprensa internacional, o ano de 2026 marcará uma virada drástica no uso de eletrodomésticos.

O micro-ondas, antes indispensável, agora enfrenta um forte questionamento devido às reclamações frequentes sobre a perda de textura dos pratos.

As pessoas estão redescobrindo que a comida de verdade merece um tratamento mais cuidadoso na hora de ir à mesa.

O retorno das técnicas tradicionais

O uso do fogão para aquecer refeições está voltando com força total nas casas que valorizam o paladar refinado.

Utilizar fogo baixo e panelas adequadas permite que os sabores se harmonizem novamente sem queimar os ingredientes. No entanto, é fundamental ter paciência e mexer o conteúdo para que o calor se espalhe de forma correta e eficiente.

Para massas e pratos com molhos, o método manual evita que a comida perca sua consistência característica e fique borrachuda.

Além disso, a possibilidade de adicionar temperos frescos durante o reaquecimento eleva o nível da refeição simples.

Assim, você transforma uma sobra comum em um prato revitalizado e cheio de vida, sem o aspecto artificial do micro-ondas.

Segurança térmica no forno

Aquecer alimentos no forno é, sem dúvida, uma das maneiras mais seguras de manter a integridade nutritiva e sensorial.

Quando você ajusta o termostato para marcas entre 80 e 120 graus, o calor envolve o alimento de maneira constante. Esse processo lento é vital para pratos complexos, como lasanhas ou assados, que precisam de calor interno profundo.

Por outro lado, o uso do forno exige um planejamento melhor do tempo de preparo das refeições diárias.

Mas essa pequena mudança de hábito resulta em carnes suculentas e acompanhamentos que não perdem suas propriedades naturais.

Eventualmente, o consumidor percebe que a espera vale a pena para ter uma alimentação com qualidade de restaurante dentro do próprio lar.

Tecnologia aliada à praticidade

A evolução dos eletrodomésticos trouxe opções que superam o micro-ondas em diversos aspectos técnicos e práticos atualmente.

Fritadeiras sem óleo e panelas de pressão elétricas multifuncionais oferecem rapidez sem comprometer a qualidade final do que você consome.

Esses aparelhos contam com sensores que evitam o ressecamento excessivo, um problema crônico dos modelos antigos.

Portanto, a substituição natural desses equipamentos reflete uma preocupação maior com a saúde e o bem-estar da família.