Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hospital de Salvador oferece mais 200 vagas gratuitas em mutirão de triagem para cirurgias

Ação será realizada a partir desta quinta-feira (8) até o próximo sábado (10)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:19

Hospital Municipal do Homem (HMH)
Hospital Municipal do Homem (HMH) Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

A partir desta quinta-feira (22), Salvador realiza um novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas. A ação segue até sexta-feira (23) e vai ofertar pelo menos 250 vagas ao longo dos dois dias. Os atendimentos serão realizados no Hospital Municipal do Homem (HMH), no bairro de Monte Serrat, a partir das 7h, por ordem de chegada.

As vagas estão distribuídas em 100 atendimentos na quinta-feira e a mesma quantidade na sexta-feira. A iniciativa é direcionada a homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos que aguardam avaliação para procedimentos como histerectomia (retirada de mioma), colecistectomia por videolaparoscopia (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.

Veja cinco curiosidades sobre o Hospital Municipal do Homem

Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução
1 de 6
Hospital Municipal do Homem (HMH) por Reprodução

Durante a triagem, as equipes médicas vão analisar o quadro clínico dos pacientes e definir a elegibilidade para os procedimentos. É indispensável apresentar documento oficial com foto e cartão do SUS. Caso possua, o usuário também deve levar exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, o que contribui para uma avaliação mais ágil.

O mutirão integra as estratégias da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) para ampliar o acesso às cirurgias eletivas na rede municipal, reduzir a demanda reprimida e garantir mais eficiência, segurança e cuidado no atendimento à população.

Mais recentes

Imagem - Bahia teve mais de 100 mulheres vítimas de feminicídio em 2025

Bahia teve mais de 100 mulheres vítimas de feminicídio em 2025
Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?
Imagem - Americano morto ao reagir a assalto voltava de mercado e foi baleado na porta de casa

Americano morto ao reagir a assalto voltava de mercado e foi baleado na porta de casa

MAIS LIDAS

Imagem - Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais
01

Uma rodoviária nasce, outra silencia: desavisados, falta de tomada e camelô vazio marcam início da mudança de terminais

Imagem - Perigo à espreita: especialistas explicam por que bancos recomendam ter dinheiro físico guardado
02

Perigo à espreita: especialistas explicam por que bancos recomendam ter dinheiro físico guardado

Imagem - Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave
03

Nova Rodoviária de Salvador é inaugurada com escada rolante sem funcionar após funcionário esquecer chave

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
04

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia