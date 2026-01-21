SAÚDE EM DIA

Hospital de Salvador oferece mais 200 vagas gratuitas em mutirão de triagem para cirurgias

Ação será realizada a partir desta quinta-feira (8) até o próximo sábado (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:19

Hospital Municipal do Homem (HMH) Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

A partir desta quinta-feira (22), Salvador realiza um novo mutirão de triagem para cirurgias eletivas. A ação segue até sexta-feira (23) e vai ofertar pelo menos 250 vagas ao longo dos dois dias. Os atendimentos serão realizados no Hospital Municipal do Homem (HMH), no bairro de Monte Serrat, a partir das 7h, por ordem de chegada.



As vagas estão distribuídas em 100 atendimentos na quinta-feira e a mesma quantidade na sexta-feira. A iniciativa é direcionada a homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos que aguardam avaliação para procedimentos como histerectomia (retirada de mioma), colecistectomia por videolaparoscopia (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.

Durante a triagem, as equipes médicas vão analisar o quadro clínico dos pacientes e definir a elegibilidade para os procedimentos. É indispensável apresentar documento oficial com foto e cartão do SUS. Caso possua, o usuário também deve levar exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, o que contribui para uma avaliação mais ágil.