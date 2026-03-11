Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hospital Municipal de Salvador conquista certificação internacional máxima no atendimento ao AVC

Unidade é administrada pela Santa Casa da Misericórdia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:24

Hospital Municipal de Salvador
Hospital Municipal de Salvador Crédito: Secom/PMS

O Hospital Municipal de Salvador (HMS), administrado pela Santa Casa da Misericórdia, alcançou um novo marco no atendimento ao receber a mais alta certificação concedida pela World Stroke Organization (WSO), o nível Diamond, na terça-feira (10).

A organização internacional reúne especialistas e instituições de referência no combate ao AVC em todo o mundo, e a certificação reconhece a agilidade e a qualidade do atendimento prestado pela unidade. Nos casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), cada minuto é decisivo e a rapidez na assistência pode fazer a diferença entre a recuperação do paciente e a ocorrência de sequelas permanentes.

Com a conquista, o HMS passa a integrar o grupo de unidades reconhecidas internacionalmente pelo cuidado neurológico, evidenciando sua capacidade de oferecer atendimento rápido, seguro e alinhado às melhores práticas clínicas.

Cinco hospitais do SUS estão entre os melhores do mundo

Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas por Divulgação
Fachada do Hospital das Clinicas, em São Paulo por Universidade de São Paulo (USP)
Hospital São Paulo – Unifesp por Divulgação
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia por Divulgação
Instituto do Coração (InCor) por Divulgação
1 de 5
Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas por Divulgação

Para marcar oficialmente o reconhecimento, o hospital realizou um simulado de atendimento a uma vítima de AVC, com a chegada do paciente transportado por helicóptero até a unidade. A atividade integrou a programação de formalização da premiação e demonstrou, na prática, a capacidade de resposta da equipe e a organização dos fluxos assistenciais em situações de alta complexidade.

“O AVC é uma emergência em que cada minuto faz diferença. A cada minuto de atraso no atendimento, cerca de dois milhões de neurônios podem ser perdidos. Por isso, não basta acionar o Samu; é fundamental que exista integração com a rede hospitalar. Os fluxos precisam estar conectados para garantir agilidade no atendimento”, destacou o gerente executivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Ivan Paiva.

Segundo ele, o reconhecimento demonstra o compromisso da gestão municipal com a qualificação da assistência à saúde. “O fato de o HMS receber o nível Diamond no atendimento ao AVC mostra a preocupação da gestão em integrar tanto a assistência hospitalar quanto a pré-hospitalar, oferecendo o melhor serviço possível à população. O hospital ocupa um papel de referência para o Samu e para Salvador, garantindo atendimento de qualidade aos cidadãos”, acrescentou.

Leia mais

Imagem - Hospital Santa Izabel entra em lista que avalia os melhores hospitais do mundo

Hospital Santa Izabel entra em lista que avalia os melhores hospitais do mundo

Imagem - ‘Entrei no cheque especial e fiz empréstimo’: médicos terceirizados denunciam atraso no pagamento em hospitais estaduais

‘Entrei no cheque especial e fiz empréstimo’: médicos terceirizados denunciam atraso no pagamento em hospitais estaduais

Imagem - Cientistas descobrem como combater fungo resistente que provoca morte de pacientes em hospitais

Cientistas descobrem como combater fungo resistente que provoca morte de pacientes em hospitais

O diretor-geral do HMS, Gustavo Mettig, afirmou que a certificação representa mais um avanço no processo contínuo de aprimoramento da unidade. “Temos reforçado constantemente nossos protocolos de segurança para assegurar um atendimento de excelência e hoje demonstramos isso também por meio da simulação. Esse reconhecimento começou em novembro, com o nível Gold, e agora alcançamos o Diamond, o que mostra que estamos mantendo e fortalecendo nossas práticas”, destacou.

O nível Gold mencionado pelo diretor faz parte do WSO Angels Awards, programa internacional que reconhece hospitais que seguem rigorosos padrões de qualidade no atendimento ao AVC, evidenciando a evolução contínua da unidade na qualificação da assistência.

Entre os critérios avaliados estão a estrutura adequada, protocolos assistenciais bem definidos e a atuação integrada de equipes multiprofissionais capacitadas para responder de forma eficiente a cada etapa do atendimento.

A médica e coordenadora da Emergência do Hospital Municipal de Salvador, Felícia Machado, comemorou a certificação e informou que a unidade atende cerca de 30 pacientes com AVC por mês. Segundo ela, mais de 90% dos casos chegam encaminhados pelo Samu, enquanto os demais pacientes são levados por familiares ou por meios próprios.

Tags:

Bahia Salvador Saúde Hospital

Mais recentes

Imagem - Prédio de luxo e clínicas: os alvos da operação contra a revenda de canetas emagrecedoras na Bahia

Prédio de luxo e clínicas: os alvos da operação contra a revenda de canetas emagrecedoras na Bahia
Imagem - Bradesco leiloa imóveis na Bahia e em mais 12 estados com lances a partir de R$ 18 mil

Bradesco leiloa imóveis na Bahia e em mais 12 estados com lances a partir de R$ 18 mil
Imagem - Como fica o trânsito na região do Iguatemi após bloqueio de acesso da Avenida ACM

Como fica o trânsito na região do Iguatemi após bloqueio de acesso da Avenida ACM

MAIS LIDAS

Imagem - Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana
01

Cinema em Salvador tem ingressos a R$ 12 e pipoca por R$ 10 nesta semana

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
02

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar
03

Anjo da Guarda avisa a 3 signos nesta quarta (11 de março): dia anuncia oportunidades e pede coragem para sair do lugar

Imagem - Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú
04

Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú