RECONHECIMENTO

Hospital Municipal de Salvador conquista certificação internacional máxima no atendimento ao AVC

Unidade é administrada pela Santa Casa da Misericórdia

Millena Marques

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:24

Hospital Municipal de Salvador Crédito: Secom/PMS

O Hospital Municipal de Salvador (HMS), administrado pela Santa Casa da Misericórdia, alcançou um novo marco no atendimento ao receber a mais alta certificação concedida pela World Stroke Organization (WSO), o nível Diamond, na terça-feira (10).

A organização internacional reúne especialistas e instituições de referência no combate ao AVC em todo o mundo, e a certificação reconhece a agilidade e a qualidade do atendimento prestado pela unidade. Nos casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), cada minuto é decisivo e a rapidez na assistência pode fazer a diferença entre a recuperação do paciente e a ocorrência de sequelas permanentes.

Com a conquista, o HMS passa a integrar o grupo de unidades reconhecidas internacionalmente pelo cuidado neurológico, evidenciando sua capacidade de oferecer atendimento rápido, seguro e alinhado às melhores práticas clínicas.

Para marcar oficialmente o reconhecimento, o hospital realizou um simulado de atendimento a uma vítima de AVC, com a chegada do paciente transportado por helicóptero até a unidade. A atividade integrou a programação de formalização da premiação e demonstrou, na prática, a capacidade de resposta da equipe e a organização dos fluxos assistenciais em situações de alta complexidade.

“O AVC é uma emergência em que cada minuto faz diferença. A cada minuto de atraso no atendimento, cerca de dois milhões de neurônios podem ser perdidos. Por isso, não basta acionar o Samu; é fundamental que exista integração com a rede hospitalar. Os fluxos precisam estar conectados para garantir agilidade no atendimento”, destacou o gerente executivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Ivan Paiva.

Segundo ele, o reconhecimento demonstra o compromisso da gestão municipal com a qualificação da assistência à saúde. “O fato de o HMS receber o nível Diamond no atendimento ao AVC mostra a preocupação da gestão em integrar tanto a assistência hospitalar quanto a pré-hospitalar, oferecendo o melhor serviço possível à população. O hospital ocupa um papel de referência para o Samu e para Salvador, garantindo atendimento de qualidade aos cidadãos”, acrescentou.

O diretor-geral do HMS, Gustavo Mettig, afirmou que a certificação representa mais um avanço no processo contínuo de aprimoramento da unidade. “Temos reforçado constantemente nossos protocolos de segurança para assegurar um atendimento de excelência e hoje demonstramos isso também por meio da simulação. Esse reconhecimento começou em novembro, com o nível Gold, e agora alcançamos o Diamond, o que mostra que estamos mantendo e fortalecendo nossas práticas”, destacou.

O nível Gold mencionado pelo diretor faz parte do WSO Angels Awards, programa internacional que reconhece hospitais que seguem rigorosos padrões de qualidade no atendimento ao AVC, evidenciando a evolução contínua da unidade na qualificação da assistência.

Entre os critérios avaliados estão a estrutura adequada, protocolos assistenciais bem definidos e a atuação integrada de equipes multiprofissionais capacitadas para responder de forma eficiente a cada etapa do atendimento.